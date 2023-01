Bert Dufraing en Haasrode Leuven verliezen tegen Menen al voor de derde keer op rij: “We zijn sterk genoeg als groep om nu door te bijten”

Tot dusver is 2023 nog geen succesverhaal voor Haasrode Leuven. Driemaal gingen de Leuvenaren de boot in. Afgelopen zaterdag was Menen met 3-1 te sterk en zo staat VHL samen met Gent en Menen op een gedeelde derde plaats.

“We begonnen deftig aan de wedstrijd en wonnen de eerste set”, luidt de analyse van Bert Dufraing. “Nadien speelde Menen een goede block-defence en hadden wij wat moeilijkheden bij momenten om te scoren. Blokkerend was Menen goed en verdedigend ook. Dat gaat natuurlijk gepaard met onze opslagdruk, want ik denk wel dat we allemaal beseffen dat dat een groot werkpunt is bij ons.”

“Een moeilijke wedstrijd en je kan wel zeggen dat Menen beter was. Of we verwacht hadden dat we 2023 gingen inzetten met drie nederlagen? Het waren drie stevige wedstrijden, waarvan twee wedstrijden op verplaatsing. We wisten dat wij moesten bevestigen dat we het waard zijn om bovenaan het klassement te staan. Drie keer verliezen, deed wel pijn en vreet bij iedereen, maar we wisten ook dat het geen gemakkelijke wedstrijden zouden zijn en dat het telkens twee kanten op kon.”

Trainen en trainen

“Het positieve aan het verhaal is dat we weten wat onze werkpunten zijn en dat het niet helemaal uit de lucht valt. We weten dat we blokkerend, serverend en verdedigend beter moeten. Onze side-out verloopt wel goed en is zeker geen werkpunt. Het is gewoon trainen en trainen om die kleine zaken eruit te krijgen.”

“Of we in een mindere periode zitten? Moeilijk om het zo te noemen, het vreet inderdaad wel als je wedstrijden die belangrijk zijn verliest. We hebben een goede start van het seizoen genomen, wat ons een heel kleine buffer geeft op dit moment. We staan gedeeld derde met Gent en Menen met 18 punten.”

Vrij weekend

“Als we een goed resultaat willen neerzetten op het einde van het seizoen moeten moeten we gewoon zo hoog mogelijk starten aan de play-offs. We gaan er wel vanuit dat we die play-offs gaan halen, want de kloof met de zevende is nog groot.”

“Dit weekend zijn we vrij. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog een tikkeltje harder te gaan op training en het iets zwaarder te maken omdat we dan een rustig weekend hebben met waarschijnlijk gewoon één trainingsdag. De volledige focus ligt daarna op woensdag voor de wedstrijd tegen Gent. We zijn sterk genoeg als groep om nu door te bijten en weten wat ons te doen staat. Het komt wel in orde", besluit Dufraing.