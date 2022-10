Bert Dufraing en Haasrode Leuven trekken naar Roeselare: “We willen het hen zeker en vast heel moeilijk maken”

“Grote lessen trokken we niet uit vorig weekend, maar we weten wel dat ons niveau op dit moment zeker en vast goed zit”, zegt Bert Dufraing. “Het is goed en overtuigend om de eerste wedstrijd in eigen huis met 3-0 te winnen. Dat geeft ons natuurlijk ook veel zelfvertrouwen richting de komende wedstrijden. Na een overwinning op Roeselare gaan spelen, zorgt ervoor dat je tweemaal zo hard gemotiveerd bent.”

“We kunnen wel meenemen uit die eerste wedstrijd dat er nog enkele rommelacties/elementen in ons spel zitten die er zo snel mogelijk uit moeten. Tegen iets mindere ploegen hebben we de marge om dat te laten gebeuren omdat je weet dat die ploegen dat ook een keer zullen voorhebben. Dat zagen we bijvoorbeeld in set 2, waar het heel close was. Tegen Roeselare zijn dat zaken die er gewoon uit moeten. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. We werken hard en hebben een goede week achter de rug.”

Hard en positief

“De flow, energie en motivatie in de ploeg zitten goed. Het doet natuurlijk veel dat de ploeg grotendeels dezelfde is gebleven, waardoor we beter op elkaar zijn ingespeeld. We weten allemaal wat we nu van elkaar verwachten.”

“We merkten de afgelopen maanden al dat het niveau op training beter is. Iedereen stimuleert elkaar op een heel positieve manier, ook al is dat op een heel harde manier en zijn we veeleisend voor elkaar. Dat is mooi om te zien, want vorig jaar vond ik persoonlijk dat dat niet zo aanwezig was. Heel goed om te zien dat dat nu dit seizoen wel aanwezig is, zeker omdat we zo’n jonge groep hebben.”

Underdog

“Het is heel fijn om heel los en gemotiveerd in Roeselare te gaan spelen. Wordt er iets verwacht? Ja, ik denk dat we onszelf wel opleggen om Roeselare het zeker en vast heel moeilijk te maken en er misschien zelfs iets te kunnen forceren. Dat is altijd wel het doel als je op Roeselare gaat spelen, want je bent nog steeds de underdog.”

“Ik hoop gewoon een positief gevoel mee te nemen. Volgende week woensdag spelen we tegen Gent en zaterdag trekken we naar Aalst voor de Beker van België. Dat zijn zeker ook belangrijke wedstrijden om naar toe te werken”, besluit Dufraing.

