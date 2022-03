Bert Dufraing en Haasrode Leuven staan in Aalst met rug tegen de muur: “Het kan alle kanten uit”

volleybal euromillions leagueHaasrode Leuven leek zich zaterdagavond na een mindere eerste set te herpakken en alsnog de overwinning binnen te halen in de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Aalst. De Leuvenaren moesten de zege uiteindelijk toch nog met 2-3 uit handen geven. Woensdag staat het tweede duel in Aalst op het programma.

Haasrode Leuven zag af in de eerste set en verloor die met 14-25. Vanaf de tweede set liep het beter bij de thuisploeg. Ze wist twee sets, met respectievelijk 25-19 en 25-23, te winnen. De bezoekers uit Aalst herstelden daarna het evenwicht en wonnen de vierde set met 21-25. De beslissende vijfde set was zeer spannend en ging uiteindelijk met 13-15 naar Aalst.

“De nederlaag pikt natuurlijk nog steeds, wat logisch is”, zegt libero Bert Dufraing. “Het was jammer, want we hadden echt wel kansen, zowel in de vierde als in de vijfde set. Het lag aan kleine details waardoor we net niet konden afwerken.”

“Het was een enorme kans, zeker omdat hun eerste libero ziek was. Zo moest Seppe Baetens op de libero spelen en de jonge Robbe Van De Velde op de hoek, die bij momenten wel kwetsbaar was in receptie.”

Quote Het is aan ons om in block-defense een stapje hoger te gaan en zeker serverend met de ballen die over het net gaan toch wat meer druk moeten zetten Bert Dufraing

“Wij waren bij momenten serverend iets te zwak, waardoor hun middens toch wel goed in de wedstrijd zaten en goed konden scoren. Het is aan ons om in block-defense een stapje hoger te gaan en zeker serverend met de ballen die over het net gaan toch wat meer druk moeten zetten. Zo kunnen we het midden van Aalst een beetje in toom kunnen houden.”

“Dat is de belangrijkste les die we moeten meenemen. Al een paar weken op een rij doen de middens ons pijn. Dat komt goed. We hebben er zin in.”

Niet blijven treuren

“Daags na de nederlaag afgelopen weekend waren we allemaal nog zeer teleurgesteld, maar vanaf maandag lag de focus vol op de tweede wedstrijd in Aalst. De wedstrijd komt er snel aan, dus we konden niet blijven treuren.”

“Ik kijk uit naar woensdag. Het wordt een interessante wedstrijd. Aalst moet bevestigen. Wij hebben niets meer te verliezen. Ik hoop dat we vrijuit spelen. Het kan alle kanten uit. Die best of three is een moeilijk systeem. Als we kunnen winnen, dan wordt de wedstrijd op zaterdag nog tweemaal zo interessant”, besluit Dufraing.

Lees ook: meer volleybal