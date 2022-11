Bert Dufraing en Haasrode Leuven na zege in Guibertin: “We leven met een sterk gevoel naar de wedstrijd tegen Maaseik toe”

“Je mag niet zeggen dat het een makkelijke zege was in Guibertin”, stelt Bert Dufraing. “Op papier was het een 0-3-zege, wat we natuurlijk graag meenemen, maar aan de overkant stonden toch allemaal wel ervaren spelers en ook allemaal ex-Haasrode Leuven. Ze waren dus zeker gedreven en een makkelijke wedstrijd was het niet.”

“De eerste set (18-25) ging vlot naar ons. De tweede (21-25) en derde (24-26) set waren voor mij echt wel een dubbeltje op zijn kant. We achtervolgden altijd een beetje en konden op het einde wel nog aan het langste eind trekken. Een goede opslagreeks van De Paepe is de tweede set, Guibertin die ook gewoon steken liet vallen en wij konden daarvan profiteren.”

“Nogmaals: het was geen makkelijke zege. In de derde set stonden we 19-16 achter en wisten we het toch nog naar ons te trekken. We waren achteraf uiteraard wel zeer voldaan met de drie punten.”

Stijgende lijn

“In de derde set viel Simon Peeters even in. Het is goed dat hij uit de lappenmand is. We wilden uit zekerheid nog niet met hem starten omdat hij een hele wedstrijd nog niet ging aan kunnen. Hij was in de derde set wel een belangrijke waarde voor de ploeg.”

Begin november won VH Leuven met 3-2 van Aalst. “Of de prestatie van afgelopen weekend in het verlengde lag van die wedstrijd? Ik denk het wel. Jammer genoeg pakten we tegen Aalst geen drie punten. Die zaten er wel in. Winnen is winnen en het belangrijkste voor ons is dat die punten op het bord staan. We zitten wel in een stijgende lijn.”

“Beelaert, heel jong, moest spelen door de blessure van Peeters. Hij is veel stappen aan het zetten. Dat is positief en gewoon goed voor ons. Wij weten dat als er met Peters of Peeters iets is Michel - de bijnaam van Beelaert (lacht) - kan inkomen en het goed zal doen.”

Maaseik

Haasrode Leuven krijgt zaterdag Maaseik over de vloer. “We kijken doordat we in stijgende lijn zitten zeer hard uit om tegen hen te spelen. Zij zijn in mijn ogen wel redelijk sterk. Het was wel speciaal en uitzonderlijk dat ze maar 3-2 wisten te winnen van Borgworm.”

“Ik denk dat we wel met een sterk gevoel naar die wedstrijd mogen toeleven. Het is natuurlijk altijd fijn om tegen het Maaseik te spelen. Met de vooruitzichten dat Peeters fitter aan het worden is, is het gewoon fijn dat we terug met onze sterkste ploeg kunnen spelen en dat we kunnen laten zien wat we kunnen natuurlijk”, besluit Dufraing.