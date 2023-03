Bert Dufraing en Haasrode Leuven beginnen met goed gevoel aan Champion Play Off: “Een punt pakken in Maaseik is een hele mooie start”

lotto volley leagueHaasrode Leuven trok afgelopen zaterdag met 3-2 aan het kortste eind op bezoek bij Maaseik. De Leuvenaren speelden echter een goede wedstrijd en hopen deze lijn aan het houden in de Champion Play Off.

“Zeer hard balen natuurlijk”, is Bert Dufraing duidelijk over afgelopen weekend. “Maaseik begon sterk aan de eerste set. Wij deden goed mee tot Ferre Reggers ineens een opslagreeks kreeg, wat niet goed en moeilijk was voor ons. Uiteindelijk werd het nog 25-23 en dat is jammer. Dat was ook het enige verschil in de eerste set.”

“Als wij die eerste set hadden gewonnen, dan was het nog een leuk match geweest. Na de eerste set hebben we ook gezegd dat het enkel daaraan lag en dat we goed aan het spelen waren. De energie en de flow in de groep zaten echt goed. Iedereen had superveel zin in de eerste wedstrijd van de Champion Play Off.”

Uiteindelijk pakten de Leuvenaren set twee en drie met respectievelijk 18-25 en 22-25. Maaseik sleepte er door de vierde set te winnen met 25-20 nog een beslissende vijfde set uit. VHL moest die met 15-10 laten gaan.

Niveau

“Ik denk dat we dat goede gevoel moeten meenemen naar de volgende wedstrijden. Een punt pakken in Maaseik is een hele mooie start. Misschien hebben we een puntje laten liggen, maar dat mogen we onszelf zeker niet kwalijk nemen. We hebben kwalitatief een goede wedstrijd gespeeld. Dit is het niveau dat wij eigenlijk zouden moeten kunnen halen.”

“Onze side-out was goed en ook serverend hebben we meer risico en druk kunnen leggen, waarvan we de vruchten wisten te plukken. We kijken zeker en vast positief uit naar de komende wedstrijden.”

Haasrode Leuven trekt zaterdag naar Gent. “Zij wonnen met 0-3 van Menen. Het zal een spannende wedstrijd worden.”

Ver brengen

“We moeten concluderen dat het spel dat we willen spelen in combinatie met goeie opslagdruk en blockdefense ons ver gaat brengen in de Champion Play Off.”

“We hopen dat we dat kunnen behouden en hebben daar de afgelopen weken aan gewerkt omdat we wisten dat we tegen een sterk Maaseik goed moesten serveren. Natuurlijk is een goede opslag brengen een coinflip. Ofwel is het tegen 130 kilometer per uur in het net ofwel valt de bal binnen en heeft de tegenstander er moeilijkheden mee.”

“Er zit een goed gevoel in de ploeg en we hebben er allemaal wel zin in. Ik kijk er alleszins volop naar uit”, besluit Dufraing.

