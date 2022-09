Bert Dhont (T1 Sparta Petegem) over 2-3-winst in Oudenaarde: “Na gelijkmaker thuisploeg niet meer verwacht”

Sparta Petegem zette zaterdagavond de partij bij KSV Oudenaarde naar haar hand. De Spartanen waren de eerste helft sterker, vierden in de tweede helft plots de teugels waardoor KSVO 0-2 omzette in 2-2. Met een kopbalgoal bezorgde invaller Gianni Swennen Sparta toch drie punten.

Petegem kende een droomstart. Na voorbereidend werk van Rienes Vanborm en Olivier Luckx opende kapitein Davy Joye in minuut zes de score. De hele eerste helft waren de bezoekers de betere ploeg, maar de tweede goal viel pas twee minuten na de hervatting. Uitblinker Rienes Vanborm was afwerker van dienst. Petegem dacht de schaapjes op het droge te hebben, liet stoom af en begon slordiger te voetballen. Even voorbij het uur viel de aansluitingstreffer van Matt Demets uit de lucht. Elf minuten voor tijd kopte Jérôme Mézine de gelijkmaker in.

“Als je dat ziet gebeuren ben je als coach ontgoocheld”, zuchtte trainer Bert Dhont na dit Oost-Vlaamse derby. “Zoiets mag niet gebeuren. Na 2-2 verwachtte ik niet meer dat we nog met drie punten naar huis zouden gaan.”

Swennen kopt raak

Dat gebeurde toch. De bezoekers namen de match meteen na de gelijkmaker weer kordaat in handen. Rienes Vanborm werkte zich op de rechterflank nog maar eens los en schilderde het leer op het hoofd van invaller Gianni Swennen. Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde hij Petegem de overwinning. Zodat de regerende kampioen volgende zondag met zes op negen Olsa Brakel kan ontvangen.

“Opnieuw een derby, naar alle waarschijnlijkheid met dezelfde kwaliteit en drang als vanavond”, ging Dhont verder. “Vorige week heb ik in onze defensie, omdat we te veel doelpunten slikten, twee mensen moeten wisselen. Dat doe je als coach niet graag. We zullen die twee nog heel hard nodig hebben. Daar heb je vanavond in het offensieve compartiment een fantastisch voorbeeld van. Gianni Swennen kreeg tot nog toe weinig kansen, maar in de slotfase van deze match maakte hij het verschil. Zodat ik volgende week op hem kan rekenen.”

Met zes op negen is Petegem mee in de top vijf van het klassement. “Zorgen dat we meeblijven met de top, dan zien we de laatste tien matchen wel”, aldus de Petegemse trainer.