Bert Dhont (T1 Sparta Petegem): “Ook bij eventuele tweede titel lijkt het clubbestuur niet te vermurwen”

Mbaye Leye (Zulte Waregem) wil straks op Cercle Brugge oogsten: “Ondanks nederlagen op goede weg”

In het loodzware beginprogramma van de competitie, is de verplaatsing vandaag naar Cercle Brugge zowaar een gelegenheid om op puntenwinst te hopen voor Zulte Waregem. Mogelijk een speciale wedstrijd voor Stan Braem, de Bruggeling die testte bij Cercle maar uiteindelijk tekende bij Essevee. Coach Mbaye Leye oogstte al een punt dit seizoen in Jan Breydel, en wil dat vanavond minstens evenaren. “Ondanks twee thuisnederlagen zijn we op de goede weg”, houdt hij er de moed in.

27 augustus