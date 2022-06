Bert Dhont (T1 Sparta Petegem) oefent tegen Essevee: “Met Thomas Vande Velde die geen last meer heeft”

Goeie band met Essevee

“Thomas heeft geen last meer en is volledig aan het trainen met de groep”, verduidelijkt trainer Dhont. “Tot eind juli trainen ook enkele jongeren mee. Zodat we voor iedere oefenpartij over een twintigtal spelers beschikken. Om letsels te vermijden, lasten we al een vijftal trainingen in voor we aan de match tegen Zulte Waregem beginnen. Dat we tegen een eersteklasser kunnen spelen, is mooi voor de club. De relatie met Zulte Waregem was altijd goed. De beloften van de club speelden hun competitiewedstrijden vaak bij ons. Nu zal dat niet meer kunnen, want we spelen in dezelfde reeks.”