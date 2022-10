Bert Dhont (T1 Sparta Petegem) na nipte zege bij RFC Wetteren: “Na wissels match opnieuw in handen”

Trainer Bert Dhont begon in het Wetterse Marcel De Kerpelstadion met de elf die een week eerder thuis tegen Olsa Brakel niet verder kwamen dan 2-2. De Spartanen kenden al snel succes. Op een vrijschop van Davy Joye kon centrale verdediger Maxime Maes na tien minuten de score openen. “De eerste 25 minuten waren voor ons”, begon trainer Dhont zijn analyse. “Daarna nam de thuisploeg over. Door flanken die naar binnen kwamen spelen. En vooral een goeie Makhloufi. Langs de andere kant. Bij 0-1 verschenen wij twee maal alleen voor het thuisdoel, maar werden we telkens afgevlagd. Onterecht vond ik. Als je dat kan omzetten wordt het 0-2 en krijgen we een ander verhaal.”

Snelle gelijkmaker

Tien op vijftien

Het dubbeltje rolde naar de kant van de Spartanen. Met Olivier Luckx en Lorenzo Berwouts - door letsel miste hij de eerste competitiemaand - bracht Dhont twee verse offensieve krachten in. En twintig minuten voor tijd kwam ook de ervaren Thomas Vande Velde in. “Na die wissels namen we gelukkig de wedstrijd weer in handen”, ging Dhont verder. “Ik zag drie spelers (Anton Vanborm, Gianni Swennen en Robbe Van Steenkiste, red.) ontgoocheld naar de bank komen. Kan ik begrijpen, ben zelf ook speler geweest. Lorenzo en Thomas vielen zeer degelijk in. Met een beetje geluk maakten we via Lorenzo nog de winninggoal. Het was nipt, maar we hebben de drie punten mee naar Petegem. Waardoor we volgende zondag met tien op vijftien Lokeren-Temse ontvangen. Slechts acht op vijftien had toch een verschil gemaakt.”