Bert Dhont (T1 Sparta Petegem) na 1-1 tegen Lokeren-Temse: “Blij want doelman Dimi Carré pakte dit punt”

“De bezoekers paal en lat, wij twee of drie keer alleen voor de keeper: ik denk dat de puntendeling juist is”, vond Petegem-trainer Bert Dhont. “Dat wij in de 92ste minuut nog kunnen scoren, daar denk je natuurlijk niet meer aan. Die gelijkmaker is een wereld van verschil. Bij 0-1 wipte Lokeren-Temse over ons. Nu blijven zij twee punten achter ons. En staan wij drie punten van de leidersplaats. We staan waar we willen staan. Bovendien hadden we al Lokeren, Olsa Brakel, Oudenaarde en Oostkamp dat voor eigen volk twaalf op twaalf pakte.”

Deels herschikt

Dhont herschikte het elftal dat tien op twaalf pakte gedeeltelijk. Pieter De Wulf kwam als rechtsachter in de ploeg voor Kenzo Verheuge die de voorbije week wat ziek was en sukkelt met een contractuur. Op het middenveld kreeg Thomas Vande Velde de voorkeur op Robbe Van Steenkiste.

“Thomas was de voorbije weken al enkele keren, weliswaar heel kort, goed ingevallen”, verduidelijkte Dhont. “Op Wetteren lag hij samen met doelpuntenmaker Lorenzo Berwouts aan de basis van de ommekeer. Als trainer moet je soms eens dergelijke keuzes maken. Pieter De Wulf was ook al vier weken aan het popelen. Ik vind dat hij vandaag een goeie match speelde. Op het einde was ik van plan Rienes Vanborm te wisselen, maar dan viel de 0-1. Op een moment dat hij al naar de kant was gegaan, maar de wissel nog niet was doorgevoerd. Om nog iets te proberen had ik Rienes verder nodig en ging Pieter naar de kant.”

Pluim voor keeper

Zijn vervanger Olivier Luckx kon na corner van Rienes Vanborm in minuut 92 de bordjes vanuit een scherpe hoek in evenwicht brengen. “Met wat geluk gaat zijn bal tussen paal en verdediger binnen”, glunderde Dhont. “Goed voor Olivier die na een goed competitiebegin wat was weggezakt. En ook een pluim voor doelman Dimi Carré want hij hield Casagolda even voordien van de 0-2. Hij pakte een punt, voor de groep zeer goed nieuws.”

Petegem: Carré, De Wulf (82’ Luckx), Blancke (27’ Vercruysse), Maes, Van Den Heede, Ameys, Vande Velde (62’ Van Steenkiste), A.Vanborm, R.Vanborm, Swennen (62’ Berwouts), Joye.

Lokeren-Temse: Merckx, El Banouhi, De Wilde, Leandro, Boujouh, Deneve, Van Moerzeke, Janssen, Elewaut (71’ Vercauteren), Maes, Vermeiren (75’ Casagolda).

Doelpunten: 80’ Vercauteren (0-1), 92’ Luckx (1-1).

Geel: Vande Velde, El Banouhi, R.Vanborm, Vercruysse, Maes.