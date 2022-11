Bert Dhont (T1 Sparta Petegem): “Eén tegengoal in drie matchen: tevreden over de stabiliteit die ik zie”

Sparta Petegem zit al een beetje met de gedachten bij de topper in Aalst (26/11). Om het verschil met de leider op vier punten te houden moet groen-zwart zondag ploeg in vorm Zelzate kloppen. Aalst trekt op hetzelfde moment naar Westhoek.

Ook al was de zege tegen Jong Essevee krap (1-0), trainer Bert Dhont toonde zich na afloop tevreden. “Tegen zo’n voetballend team moet je vooral je taken uitvoeren”, begon de Petegemse trainer z’n analyse. “Dat hebben ze allemaal gedaan. Centraal achterin koos ik voor de snelheid van Robbe Van Steenkiste. Nochtans verdiende Brian Vercruysse niet om naast het elftal te vallen. Ik kan achteraf zeggen dat dit goed uitdraaide. Volgende week staat Brian weer in de ploeg. Want Pieter De Wulf pakte z’n derde gele kaart, is dus geschorst, maar hij ondergaat deze week ook een operatie aan de neus waardoor hij twee weken out zal zijn.”

Vertrouwensboost

Kenzo Verheuge en Davy Joye staan dicht bij een terugkeer. “Zowel Kenzo als Davy hebben mij vrijdag en zaterdag gebeld om te zeggen dat ze nog niet honderd procent in orde zijn en hun plaats afstonden”, ging Dhont verder. “Chapeau voor die mannen. Ze hadden ook kunnen zwijgen, een plaats op de bank innemen en de winstpremie opstrijken. Dankzij de eerlijkheid van hen konden enkele jonge gasten opnieuw minuten pakken. Sam Blancke was voor het eerst weer inzetbaar. Zijn terugkeer gaf de groep een vertrouwensboost. De terugkeer van Davy Joye zal die boost nog versterken. Tegen Jong Essevee hebben we getoond dat we met inzet, karakter en volwassenheid een partij kunnen beslissen. Dat zal ook zondag thuis tegen Zelzate nodig zijn. Want geen enkele ploeg loopt zomaar over de Kanaaljongens.”

Titularisdoelman

Waar trainer Dhont vooral content over is: in 270 minuten hoefde doelman Dimi Carré zich slechts één keer om te draaien. “Eén tegengoal in drie matchen terwijl we in het seizoenbegin veel doelpunten slikten”, besloot Dhont. “Ik ben tevreden met de stabiliteit die ik nu zie. Dimi moest in deze match maar één gevaarlijke bal pakken, maar hij deed dat wel perfect.”

Intussen heeft Tom Vandenbossche – de laatste match van vorig seizoen viel hij uit met een gescheurde achillespees – een drietal partijen met de beloften achter de rug. De titularisdoelman van Sparta is bijna terug.