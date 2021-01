Bert Dhont (Sp.Petegem): “Stopzetting was verwacht, maar zit met vragen rond voorbereiding volgend seizoen”

“Dat amateurvoetbal niet meer zou hervatten was te verwachten”, reageert Dhont. “Samen zitten in een volle kleedkamer zou ik op dit moment zelf ook niet zien zitten. Ik heb mijn groep heel lang kunnen motiveren om de conditie te onderhouden, maar de voorbije weken ebde dat weg. Ook bij mezelf. Was ik blijven aandringen werd ik een karikatuur. Bovendien lijkt nu heropstarten mij gevaarlijk voor ernstige letsels. In een korte tijdsspanne tot vijftien speeldagen komen is niet aangewezen. Bovendien gingen er vreemde resultaten komen. Stel dat je vlug met enkele ernstige letsels af te rekenen krijgt heb je niet meer de tijd om een scheve situatie recht te trekken.”

In april trainen en spelen?

De komende dagen en weken breekt de gewezen speler van onder meer SK Beveren en KV Mechelen zijn hoofd over een eventueel intermezzo in april. Op voorwaarde dat de maatregelen tegen Covid-19 het toelaten. “Lassen we in april een aantal trainingen in en spelen we bijvoorbeeld vier weken op rij tegen enkele ploegen uit de streek? Ik twijfel of dat een goeie zaak zou zijn”, gaat Bert Dhont verder. “In voetbal is basisconditie heel belangrijk. Die krijg je niet door twee of drie weken te trainen. Of wachten we tot eind juni om in die periode enkele wedstrijden te spelen tegen eersteklassers, dan nog een korte break in te lassen en nadien volop de competitiestart in september voor te bereiden. Op dat vlak zit ik nog met heel wat vraagtekens.”