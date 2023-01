Bert Dhont na 1-5-zege Petegem bij Gullegem: “Tweede helft één van onze betere dit seizoen”

“Eigenlijk dachten we twee of drie weken voor de winterstop al eens aan het brengen van Tom”, geeft trainer Bert Dhont toe. “Toen dachten we dat hij nog niet helemaal klaar was. Nu wel. Na de winterstop zagen we op training twee hele sterke keepers. Tom liet weer zien dat hij vorig seizoen een groot aandeel had in onze titel. Nochtans groeide Dimi Carré in deze competitie. Ik heb hem in Gullegem proberen belonen met een selectie als invallersdoelman. Want vrij vaak zet ik vier veldspelers op de bank.”