Bert Dhont en Sparta Petegem op één zege van de titel: “Bij ons moet de drang groter zijn dan bij Zwevezele”

Drie speeldagen van het einde kan Sparta Petegem kampioen worden. Een thuiszege tegen Zwevezele en het feest mag losbarsten. Uiteraard hopen Davy Joye en maats het bij de eerste van drie kansen af te maken.

“Aan de match tegen Zwevezele mogen we niet beginnen met de idee ‘als het vandaag niet lukt hebben we nog twee kansen’”, bezweert trainer Bert Dhont. “Dat laat te veel ruimte voor een mogelijke offday. Onze goeie reeks verderzetten, dat moet de motivatie zijn. Bij ons zou de drang groter moeten zijn dan bij Zwevezele. Die drang moet vrijdagavond bepalend zijn. Zodat we nadien nog twee ontspannen weken hebben.”

Acht zeges op rij

Sparta zit aan acht overwinningen op rij en is zeventien speeldagen na elkaar ongeslagen. Nochtans begon 2022, na een fantastisch jaareinde, niet overweldigend. Petegem geraakte bij Ninove, thuis tegen Dikkelvenne en bij Harelbeke niet verder dan een gelijkspel.

“Op dat moment had het bij ons dezelfde richting als bij Zwevezele kunnen uitgaan”, beseft Dhont. “De West-Vlaamse club, die na dit seizoen uit het nationale voetbal verdwijnt, liet in enkele thuismatchen punten liggen. De veer was gebroken, iets wat ook ons had kunnen overkomen.”

Niet naar eerste

Want zoals verwacht vroeg Sparta Petegem geen licentie voor de hoogste amateurreeks aan. Als de groen-zwarten vrijdagavond, op 24 april (thuis tegen Westhoek) of op 1 mei (uit bij Oudenaarde) de titel pakken kunnen ze niet promoveren. Dat moet in de sport nochtans altijd de beloning zijn.

“Nu de titel dichterbij komt is dat steeds meer een item”, beseft Bert Dhont.

“Het is jammer dat het verschil in licenties tussen eerste en tweede amateur zo groot is. Dat in het profvoetbal met licenties wordt gewerkt is logisch, op een lager niveau minder. Het is jammer dat eerste amateur een soort van tussen echelon is. Ben er nochtans van overtuigd dat ploegen als Ninove, Lokeren-Temse, Zwevezele, Olsa Brakel en wij voldoende kwaliteiten hebben om in de hoogste amateurreeks mee te draaien.”

