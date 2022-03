Bert Dhont en Sparta Petegem alleen op kop: “Tegen Zelzate een uur lang niet als leider gevoetbald”

De broers Anton en Rienes Vanborm misten de inhaalwedstrijd door een gele strafdag. Trainer Dhont probeerde dit op te lossen door Gianni Swennen op positie tien te brengen en Kenzo Verheuge, terug na schorsing, voor rechtsachter Pieter De Wulf te laten spelen. “Achteraf gezien had ik dat beter niet gedaan want op het grote veld in Lokeren lagen onze linies te ver uit elkaar”, steekt de Petegemse trainer de hand in eigen boezem. “Na zes minuten kwamen we achter na een terechte maar niet bedoelde strafschop. De eerste helft hebben we heel veel achter de bal moeten lopen. De eerste vijftien minuten van de tweede periode was dat nog altijd het geval.”

Tijdens de rust greep Dhont een eerste keer in. Verheuge, die net voor de pauze geel kreeg, bleef in de kleedkamer voor Kenneth Weytens. “Na een slechte eerste helft kan je als trainer twee dingen doen”, gaat Dhont verder. “Wisselen én de groep erop wijzen dat ondanks we niet goed speelden het nog altijd maar 1-0 was. Maar na de rust hebben we nog een kwartier afgezien en ontsnapten we aan een tweede tegengoal.”

Halfuur met veel drang

Rond het uur ging verdediger De Wulf naar de kant en kwam aanvaller Tom Denoulet in. “Van dan af toonden we heel wat drang naar voor”, aldus Dhont. “Op basis van die drang konden we een gelijkspel wettigen. Drie minuten voor tijd viel de gelijkmaker via Lorenzo Berwouts op een vrije trap van Davy Joye. We hadden weer twee opties: dat ene punt vasthouden of toch nog op zoek gaan naar winst. We kozen voor het laatste, we bleven druk zetten. Invaller Arthur D’Hulster, een kloeke verdedigende middenvelder die op training veel lef etaleert, dook in de toegevoegde tijd op in de zestien en werd aangetrapt. Lorenzo zette de strafschop om.”

Waardoor Sparta acht speeldagen voor het einde met één punt voorsprong op Ninove, drie op Lokeren-Temse en Zwevezele en vier op Olsa Brakel aan de leiding komt. “We moeten nederig zijn want woensdagavond hebben we een uur lang niet als leider gevoetbald”, benadrukt Dhont.