Bert D’Hanis en HC Lokeren naar kwartfinale: “Een plezier om hier coach te zijn”

“Na onze onverwachte overwinning in de zestiende finales tegen Uilenspiegel, wilden we iets speciaals doen tegen Bilzen”, vertelt coach Bert D’Hanis. “Zij hebben er een gelijkaardig parcours als wij op zitten en we roken onze kans om nog een ronde verder te bekeren. We maakten massaal veel reclame en zo zat onze sporthal afgeladen vol. Mijn spelers waren toch wat onder de indruk van de omstandigheden en dat resulteerde in een zenuwachtige start. Na een aarzelend begin vonden we echter toch ons ritme en bouwden we stelselmatig een voorsprong uit, door hard te verdedigen en snel via de tegenaanval te reageren. In de kwartfinale zijn we de grote underdog tegen tweedenationaler HC Sprimont, maar ons bekeravontuur is hoe dan ook al enorm geslaagd.”