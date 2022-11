Berre Peters en Haasrode Leuven tankten vertrouwen tegen Aalst: “Ons spelniveau zit in stijgende lijn”

lotto volley leagueHaasrode Leuven keek op korte tijd tweemaal Lindemans Aalst in de ogen. Zaterdagavond werd er in Aalst voor de beker met 3-1 (23-25, 25-20, 28-26 en 25-21) verloren, maar afgelopen dinsdag konden Berre Peters en co wel winnen. Een zege die duidelijk vertrouwen gaf.

Haasrode Leuven had geleerd uit de bekerwedstrijd en begon dinsdag zeer goed. De eerste en tweede set werden gewonnen met 25-23 en 25-21. Aalst nam daarna (19-25 en 18-25) over, waardoor VH Leuven het pas in de beslissende vijfde set wist af te maken met 15-9.

“Ons spelniveau zit in stijgende lijn”, zegt Berre Peters. “Ik denk dat we in Aalst tijdens de bekerwedstrijd gevochten hebben, maar dat we daar misschien een paar kansen hebben laten liggen om de wedstrijd winnend af te sluiten.”

“De thuiswedstrijd voor de competitie was beter tot we een dip hadden halverwege set 3. Daardoor kwamen zij terug in de match. Gelukkig hebben we de match wel winnend kunnen afsluiten, maar ik denk dat de drie punten er ook hadden ingezeten indien we die dip niet hadden.”

Minder wedstrijden

“Dat het verschil met een week eerder (0-3-nederlaag tegen Gent) wel groot was? Dat denk ik wel. Tegen Gent waren we niet op niveau en hebben we het soms allemaal iets te makkelijk laten gebeuren. Tegen Aalst hebben we meer gevochten.”

De Leuvenaren tankten vertrouwen uit de dubbele confrontatie met Aalst. “Het gaf vertrouwen, maar het moet zeker nog wat constanter. We zijn wel op de goede weg. Er komt nu een periode aan met wat minder matchen, dus we kunnen wat meer focussen op onze werkpunten.”

“Of het jammer is dat die periode eraan komt? We hadden uiteraard liever doorgegaan in de beker, maar we kunnen ons nu wel volledig focussen op de competitie.”

Opslagdruk

“Waar de werkpunten op korte termijn liggen? We moeten volgens mij vooral zien dat onze opslagdruk hoog genoeg is. Het was tijdens de laatste twee wedstrijden al duidelijk beter. Het heeft denk ik een deel met vertrouwen te maken.”

Hoewel het seizoen nog niet lang aan de gang is, lijkt het niveau in de middenmoot toch dichter bij elkaar te liggen dan anders. “Ik denk dat met Guibertin erbij de concurrentie groter is dan vorig jaar. Zij hebben toch wel al bewezen dat ze hun plek in Liga A zeker verdienen.”

“Dat we onszelf daardoor nog meer moeten pushen. Dat denk ik wel. Er zijn geen gemakkelijke matchen, dus we zullen er elke keer opnieuw moeten staan”, besluit Peters.

Lees ook: meer volleybal