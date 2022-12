Berre Peters en Haasrode Leuven klaar voor afsluiter tegen Borgworm: “We willen toch graag met de winst op zak de feestdagen ingaan”

Vorige zaterdag ging Haasrode Leuven ondanks een 2-1-voorsprong nog met 2-3 de boot in tegen Menen. “Afgelopen weekend hadden we heel veel ups en downs in ons spel”, luidt de analyse van Berre Peters.

“Het klopt dat het er lang goed uitzag. Ik denk dat we in set één en drie wel ons niveau halen, waardoor we wel 2-1 voorkwamen en het leek dat we controle hadden. De vierde set was dan weer minder. Set vijf begonnen we slecht en dan is het altijd lastig.”

Zo bleef Haasrode Leuven achter met een punt. “We zijn zeker niet tevreden met één punt. We wilden wel echt winnen zodat we ons iets meer konden afscheiden van de rest en ook eventueel derde konden worden in de stand.”

Betere balans vinden

“Wat ik meeneem naar de volgende wedstrijden? Dat we ons niveau niet zo mogen laten wegzakken als we controle hebben over de match. We moeten ook een iets betere balans vinden in opslag op de momenten dat het wat moeilijker loopt. Nu missen we vaak iets te veel.”

“Het is inderdaad zaak om 2022 goed af te sluiten. We willen toch graag met de winst op zak de feestdagen ingaan. Hoe de stand van zaken er op dit moment uitziet? Ik denk dat we al bij al wel een goede eerste ronde spelen. Al had het er ook wel beter kunnen uitzien aangezien we een moeizame start hadden met verlies tegen Gent (0-3) en ook nu door het verlies tegen Menen lieten we wat punten liggen.”

Quote Ik denk dat ik tot nu toe wel aan mijn beste seizoen bezig ben

Peters zelf is aan een aardig seizoen bezig. “Ja ik denk dat ik tot nu toe wel aan mijn beste seizoen bezig ben. Al zou mijn opslagdruk wel iets constanter moeten zijn. Of ik meer een leidersrol opneem? Iets meer op de achtergrond. We hebben met Tuerlinckx en Valkiers toch al twee uitgesproken leiders.”

“Mijn verwachtingen voor de komende wedstrijd? Toch weer een lastige wedstrijd. Alles ligt heel dicht bij elkaar en ik denk dat Borgworm ook enkele geblesseerde spelers heeft kunnen recupereren, dus we gaan zeker scherper voor de dag moeten komen dan afgelopen weekend”, besluit Peters.