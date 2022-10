Berre Peters en Haasrode Leuven kijken uit naar het nieuwe seizoen: “We zijn allemaal blij dat het opnieuw begint en willen er vol tegenaan gaan”

“De voorbereiding verliep al bij al wel vlot”, zegt Berre Peters. “Het heeft even geduurd voor we volledig compleet waren door het EK U21, maar voorts verliep het goed. Er is hard gewerkt en iedereen is fit. We zijn sinds eind september voltallig, een dikke twee weken dus.”

“Of dat genoeg is om klaar te zijn voor het seizoen? Het is uiteraard niet ideaal, maar aangezien de ploeg grotendeels (Sibren Peters (Achel) en Sietse De Bruyn (Topsport School Vilvoorde) zijn de nieuwkomers, Ilian Sterckx (Booischot) en Rob Geudens (Noorderkempen) de vertrekkers, red.) hetzelfde is gebleven, is er niet veel tijd nodig om aan te passen. Ik denk dus dat we er wel klaar voor zijn.”

Quote We moeten vooral niet te veel meer bezig zijn met wat er afgelopen seizoen gebeurd is Berre Peters

Het feit dat er niet veel veranderd is aan de ploeg vindt Peters een goede keuze. “Voor de stabiliteit binnen de ploeg is het een groot voordeel. Welke lessen we trokken? Er is daar eind vorig jaar veel over gesproken en er zijn enkele werkpunten uitgekomen waar we afgelopen weken aan gewerkt hebben. Maar het is uiteraard een nieuw seizoen, dus we moeten vooral niet te veel meer bezig zijn met wat er afgelopen seizoen gebeurd is en moeten volop geloven in onze kansen dit jaar.”

Top vier

“Waar de ambities liggen dit seizoen? Zoals afgelopen jaren willen we weer gaan voor de top vier en een Europees ticket.”

Peters weet wat daarvoor belangrijk zal zijn. “Een constant niveau halen in de loop van het seizoen. Ik denk dat we vorig jaar bewezen hebben dat we een goed niveau kunnen halen. Het zal vooral dat niveau aanhouden zijn en niet te veel ups en downs in ons spel hebben.”

Met Achel krijgt Haasrode Leuven zaterdag meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld. “Hoe ik vooruitblik op dit weekend? Met heel veel goesting vooral. We zijn allemaal blij dat de competitie terug begint en willen er vol tegenaan gaan. We zijn nog bezig met de voorbereidingen van Achel, want ze hebben een redelijk vernieuwde ploeg. Leuk om thuis te beginnen? Ja het is altijd leuker om thuis te beginnen”, besluit Peters.

