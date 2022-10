Berne Jacobs schenkt Turnhout eerste zege in bijna een maand: “Heel leuk om als Antwerpsupporter op het Kiel te kunnen scoren”

Turnhout creëerde nochtans kansen genoeg om meer dan één keer te scoren. “We hadden duidelijk het betere van het spel”, vertelt Jacobs. “Zo hadden we niet alleen het merendeel van het balbezit. We kregen ook de beste mogelijkheden, maar omdat we alweer niet efficiënt genoeg waren bleef het onnodig spannend tot op het einde. Dat is dus zeker nog een werkpunt, want het is niet de eerste keer dit seizoen dat we met de kansen morsen.”

Eerste clean sheet van het seizoen

In tegenstelling tot de afgelopen weken hield Turnhout dit keer wel de nul. “Het was pas de eerste clean sheet van het seizoen. Dat zal onze verdediging dus ongetwijfeld deugd doen na alle tegengoals die we dit seizoen al geïncasseerd hebben. Al is dat zeker niet alleen de schuld van onze defensie. Je wint of verliest tenslotte als ploeg.”

Voor Turnhout was het zondag pas de eerste zege in bijna een maand tijd. “We verdienden de afgelopen weken wel meer dan een schamele één op twaalf, maar de afwerking liet vaak te wensen over. Ook bij mij, want als spits moet je nu eenmaal scoren en dus voelde ik me deels verantwoordelijk voor de mindere resultaten van de laatste weken. Daarom deed deze zege ook enorm veel plezier. Zeker omdat ik eigenlijk een Antwerpsupporter ben. Dat maakt het extra plezant om op het Kiel te kunnen scoren (lacht).”

Brokken maken

Turnhout schuift na dit weekend ook opnieuw wat op in het klassement. “Hoewel we totaal niet bezig waren met de stand, is het uiteraard wel leuker om terug naar boven te kunnen kijken. En natuurlijk moet er nog wat gesleuteld worden aan onze jonge ploeg, maar dat komt ongetwijfeld goed en dan kunnen we zeker brokken maken met onze groep. We brengen tenslotte echt goed voetbal bij momenten. We hebben bijvoorbeeld nog geen enkele match echt ondergelegen. Zelfs vorige week tegen leider Cappellen niet, maar we vergaten onszelf nog maar eens te belonen.”

