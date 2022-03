Bernd Verbeke en Izegem 2 blijven in titelrace na zege tegen Kortessem: “Onze beste match van het seizoen”

“We speelden allicht onze beste wedstrijd van het seizoen”, laat de Izegemse coach Bernd Verbeke enthousiast weten. “Alles klopte, iedereen vocht voor elkaar, in wat collectief een ijzersterk prestatie was. Kortessem stond voor de match samen met ons op een gedeelde tweede plaats, maar wij wonnen de krachtmeting duidelijk en afgetekend. De ploeg leed weinig balverlies en kon vanuit alle posities vlot scoren. Kortessem wist niet van welk hout pijlen maken en onderstreepte dat door zijn topschutter al in de eerste helft op drie verschillende posities uit te spelen. Het was een wedstrijd om niet snel te vergeten.”

Kampioen?

“Ja, we willen zeker kampioen spelen, al is het nog niet zeker of we de ambitie hebben om te promoveren. Dat is iets wat we grondig met het bestuur moeten bespreken en afhankelijk is van de ploeg die ik volgend jaar zal coachen”, klinkt het. “Enkele oudere spelers zien de stap hogerop niet meteen zitten en sterkhouder Sam Naessens verlaat straks de club, omdat hij deze zomer naar Antwerpen verhuist. Maar goed, dat zijn zorgen voor later, want we willen in de eerste plaats dus echt wel meestrijden voor de titel”, besluit Verbeke, die dit weekend met Izegem GBSK Handbal over de vloer krijgt in Sporthal De Krekel.