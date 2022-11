Bernd Storck moet KV Kortrijk in eerste klasse houden: “We hebben zeventien wedstrijden om het tij te keren”

Naast kersvers T1 Bernd Storck stonden ook assistent-trainer Matyas Czuczi en keeperstrainer Nico Pellatz op het oefenveld. Gérard Lifondja en Patrick Deman werden bedankt voor bewezen diensten. Storck legde meteen zijn accenten en probeerde de spelersgroep op sleeptouw te nemen.

“Ik ben erg gelukkig om hier aan de slag te gaan”, stak de Duitser van wal. “We hebben zeventien wedstrijden om het tij te keren. Er zijn nog 51 punten te verdienen, we moeten positief blijven. We zullen ons in de WK-break optimaal voorbereiden om klaar te zijn voor de tweede seizoenshelft. Een goede organisatie is belangrijk, zowel op als naast het veld. Ik vind discipline erg belangrijk. We weten wat ons te doen staat. Het enige wat nu nog telt is in eerste klasse blijven, de rest is bijzaak. Ook de supporters zullen een belangrijke rol spelen. Ze kunnen ons naar de drie punten schreeuwen.”

KV Kortrijk neemt het op 20 december op tegen OH Leuven in de Croky Cup en op tweede kerstdag kijken ze leider Racing Genk in de ogen. “We hebben een moeilijk programma, maar tegen Genk hebben we niets te verliezen. We hebben genoeg kwaliteit om ook hen het leven zuur te maken. Mijn belangrijkste taak wordt om er een sterk geheel van te maken. Je kan verliezen als de tegenstander beter is, maar we moeten er alles aan doen om in iedere wedstrijd aan het langste eind te trekken. We moeten erin geloven. In voetbal kan alles, maar je moet hard werken om je doel waar te maken.”

Quote Iedereen kan zich in de kijker spelen en mij overtuigen om hen op te stellen Bernd Storck, KV Kortrijk

Storck weet wat het is om tegen de degradatie te vechten. Zowel Moeskroen als Cercle Brugge leken een vogel voor de kat, maar Storck kon beide ploegen opnieuw op de rails krijgen. “Je kunt de situatie inderdaad wat vergelijken. Het is een voordeel dat ik een maand voorbereidingstijd heb. Iedereen kan zich in de kijker spelen en mij overtuigen om hen op te stellen. In de transferperiode zullen we enkele nieuwe spelers aantrekken, want op bepaalde posities zijn we onvoldoende gestoffeerd.”

“In Cercle had ik een moeilijkere taak, maar dit jaar zakken er drie ploegen. We moeten dringend meer scoren, want we zijn de zwakste leerling van de klas. Maar we beginnen vanaf nul en moeten niet maar naar het verleden kijken, enkel de toekomst telt nog.”

Gouden driepunter

Eerder dit seizoen verloor Storck - waar hij exact een maand geleden aan de deur werd gezet - met 0-1 tegen KV Kortrijk. Misschien wel een gouden driepunter voor de Zuid-West-Vlamingen. “Ik wil niet meer over het verleden praten, maar in die wedstrijd maakte individuele klasse het verschil. Mbayo en Selemani legden de wedstrijd in een beslissende plooi. Ik heb wel een andere stijl van voetballen. Ik speel graag pressingvoetbal en daar is deze groep voorlopig nog niet klaar voor. Het is aan ons om dat erin te krijgen en zo punten te pakken.”

