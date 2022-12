Bernd Storck (KV Kortrijk) kijkt op tweede kerstdag zijn ex-ploeg Racing Genk in de ogen: “We hebben niets te verliezen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk won dinsdagavond met 1-3 op het veld van OH Leuven en kwalificeerde zich zo voor de kwartfinales van de Croky Cup. Op tweede kerstdag nemen de Kerels het op tegen leider Racing Genk. Coach Bernd Storck verwacht een moeilijke wedstrijd, maar weet dat zijn team niet kansloos is.

Tegen OH Leuven was de hand van Storck meteen herkenbaar. De sympathieke Duitser heeft van KV Kortrijk opnieuw een ploeg gemaakt en hoopt dat zijn troepen in de competitie op dit elan verdergaan. Geen gemakkelijke opdracht, want op tweede kerstdag komt zijn ex-ploeg Racing Genk op bezoek in het Guldensporenstadion. “Ik heb hen live aan het werk gezien tegen Anderlecht”, aldus Storck. “Op dit moment zijn ze veruit de beste ploeg van België. Anderlecht speelde een uitstekende eerste helft, maar Genk heeft veel meer individuele klasse. Volgens mij worden ze kampioen dit jaar.”

“Het wordt een grote uitdaging voor ons, maar we hebben niets te verliezen. Mijn spelers hebben heel wat vertrouwen getankt tegen Leuven. We willen Genk het leven zuur maken en mooi voetbal op de mat leggen. Ze moeten ons nog altijd verslaan. Het wordt een interessante match.”

Afwezigen

Dessoleil kan wegens ziekte maandag niet in actie komen. Een serieuze aderlating voor KVK, want Storck speelt in een 3-5-2-formatie en heeft met Silva en Watanabe slechts twee centrale verdedigers ter beschikking. Hoogstwaarschijnlijk zal vleugelverdediger Sych daardoor in het hart van de defensie plaatsnemen. “Het wordt inderdaad wat puzzelen, maar we zullen een oplossing vinden. Ook Marko (Ilic,red.) is nog niet honderd procent fit en daardoor zal Tom (Vandenberghe, red.) zijn debuut maken in de Jupiler Pro League.”

Kerstvoetbal

Een wedstrijd afwerken op tweede kerstdag blijft een apart gegeven, maar Storck maalt er niet om. “In België is het traditie. Zowel morgen als zondag wordt er getraind. Ik snap dat onze spelers het liever anders hadden gezien, maar het is nu eenmaal zo. We zijn professionals en we willen winnen. We hebben de punten broodnodig en dus moet er hard gewerkt worden.”

