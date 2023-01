Bernd Storck (KV Kortrijk), die deze week zestig werd, weet hoe belangrijk de partij tegen KV Oostende is: “Enkel met een overwinning mogen we tevreden zijn”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk kijkt morgenavond het geplaagde KV Oostende in de ogen. Na de WK-break konden de Kustboys nog geen enkele keer aan het langste eind trekken. KVO pakte een schamele 0 op 15 en staat voorlaatste in de klassering. KVK-coach Bernd Storck weet dat zijn ploeg hen nog dieper in de put kan duwen.

Woensdag mocht Bernd Storck zestig kaarsjes uitblazen. “Ik voel me nog steeds jong. (lacht) Dit weekend zakken er heel wat vrienden af naar Kortrijk om mijn verjaardag te vieren. Ze komen onder meer de partij tegen KV Oostende bijwonen. Andreas Möller, die in 1990 het WK won, is van de partij. We speelden nog samen bij Borussia Dortmund.”

“We zullen moeten winnen, want anders zal het een verjaardagsfeestje in mineur worden. Dat wordt geen sinecure, want Oostende is een ploeg die niet wil voetballen. Ze hanteren voortdurend de lange bal. Persoonlijk ben ik geen fan van die speelstijl. Mijn team weet wat hen te wachten staat. We mogen geen risico’s nemen op onze eigen helft, want zij wachten op dat ene foutje.”

Een zege is een absolute must

Mits een overwinning kan KVK zeven punten uitlopen op KVO. “We kunnen een nieuwe stap zetten in de goede richting. We spelen thuis en dat wil zeggen dat we enkel met een overwinning tevreden mogen zijn. Dit is een unieke kans om onszelf wat ademruimte te geven. Het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.”

Nog enkele versterkingen

Met Regali, Atemona en Wasinski wist KVK al drie nieuwe spelers vast te leggen, maar daar blijft het niet bij. Storck wil er graag een defensieve middenvelder en een wingback bij. “Met een echte ‘zes’ heb je vijftig procent meer kans om op het hoogste niveau actief te blijven. De supporters mogen dus minstens nog twee nieuwe aanwinsten verwachten.”

