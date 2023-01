Bernd Storck (KV Kortrijk) begrijpt niet waarom het doelpunt van Watanabe werd afgekeurd: “Misschien gelden er in België andere regels”

AA Gent kwam na amper zeven minuten spelen op voorsprong en leek een makkelijke namiddag te kennen, maar KVK knokte zich in de wedstrijd en verdiende meer dan een nederlaag. Hein Vanhaezebrouck had alleen maar lof voor zijn tegenstander en vond dat Kortrijk de veel betere ploeg was. Ook Storck was tevreden over de prestatie van zijn ploeg. “Het is jammer dat we met lege handen achterblijven”, weet de Duitse oefenmeester. “Ik was woedend over onze eerste helft, maar in de tweede periode hebben we ons uitstekend herpakt.”

“Na de snelle tegentreffer toonden we een prima reactie, maar ik begrijp niet waarom het doelpunt van Watanabe werd afgekeurd. Misschien gelden er in België andere regels, maar voor mij was dat een doelpunt. Er stond inderdaad een speler van ons in buitenspelpositie, maar hij beïnvloedde het spel niet. In de tweede helft probeerden we de bakens te verzetten en waren we de betere ploeg. We kregen na de 1-2 nog enkele goede mogelijkheden, maar helaas konden we niet meer scoren.”

Sterkhouders Felipe Avenatti en Massimo Bruno vielen zondagnamiddag naast de ploeg. “We spelen veel wedstrijden en ik koos ervoor om de voorkeur te geven aan andere jongens. We hebben iedereen nodig.”

Zware blessure Sych

Sych kermde het uit van de pijn en werd met een draagberrie weggevoerd. De Oekraïner is hoogstwaarschijnlijk out voor de rest van het seizoen. “Het ziet er niet goed uit. We kunnen nog geen uitsluitsel geven, maar dit seizoen zie ik hem niet meer in actie komen.”

Seraing

Woensdag kijken de Kerels rode lantaarn Seraing in de ogen. Een levensbelangrijke wedstrijd voor KVK. “Enkel de drie punten tellen. We spelen thuis en ik hoop dat de supporters ons vooruit zullen stuwen. Nadien volgen nog enkele cruciale matchen tegen KV Mechelen en KV Oostende. Als we spelen zoals in de tweede helft, blijven we in eerste klasse.”

Volledig scherm Bernd Storck. © BELGA