Bernd Storck en Faïz Selemani blikken vooruit op het bekertreffen met OH Leuven: “De competitie primeert, maar morgen willen we absoluut doorstoten”

VOETBAL BEKER VAN BELGIËHet WK zit erop en dus wordt er opnieuw gevoetbald op onze Belgische velden. KV Kortrijk neemt het morgen in de achtste finales van de Croky Cup op tegen OH Leuven. De Kerels hopen met een goed gevoel aan de tweede seizoenshelft te beginnen. “We moeten met dezelfde ingesteldheid als de Argentijnen het veld opkomen.”

In de competitie loopt het allesbehalve van een leien dakje voor KV Kortrijk. De Kerels gaven coach Adnan Custovic na de teleurstellende resultaten de bons en stelden Bernd Storck aan als nieuwe oefenmeester. De 59-jarige Duitser zit morgen in de achtste finales van de Croky Cup voor het eerst op de bank. “Henen en Deman hebben de griep en zijn morgen niet beschikbaar en ook Ilic is nog niet speelklaar”, aldus Storck.

“We staan te popelen om het beste van onszelf te geven. We zullen meteen weten waar we staan. De competitie primeert, maar morgen wil ik absoluut doorstoten. We hebben een goede ploeg en ik zag tijdens de WK-break talrijke positieve zaken. Mijn spelers volgen mij blindelings en dat vind ik enorm belangrijk.”

Storck keek gisteren aandachtig naar de WK-finale en hoopt dat zijn troepen lessen uit die wedstrijd hebben getrokken. “De Argentijnen speelden met veel passie en strijd - ik hoop dat we met dezelfde ingesteldheid als hen het veld opkomen. We mogen niet bang zijn om het duel aan te gaan.”

In januari gaat de transferperiode open. In het systeem dat Storck wilt spelen, mist hij nog een echte ‘nummer zes’. “Dat klopt. Momenteel fungeert Loncar als verdedigende middenvelder, maar hij is eerder aanvallend ingesteld. We hebben veel uitstekende middenvelders, maar er komt absoluut nog iemand bij.”

Nieuwe rol voor Selemani

Faïz Selemani is en blijft levensbelangrijk voor KV Kortrijk. De Comorese balgoochelaar is normaal een flankaanvaller, maar Storck speelt hem uit op het middenveld. “Het is lang geleden dat we nog een officiële wedstrijd hebben gespeeld - ik ben er klaar voor. Morgen willen we aan het langste eind trekken. Met onze nieuwe coach gaat het er veel serieuzer aan toe. Ook voor mij persoonlijk is er veel veranderd door mijn nieuwe positie, maar ik zal nog steeds veel vrijheid krijgen.”

In de zomer genoot Selemani zowel van Racing Genk als van het Egyptische Al Ahly SC verregaande interesse, maar beide deals sprongen op het allerlaatste moment af. “Ik ben momenteel een speler van KV Kortrijk. In januari zien we wel wat er op mijn pad komt. Ik vond het jammer dat Genk in extremis afhaakte, want ik zag dat avontuur wel zitten. De teleurstelling was immens, maar dat is voetbal.”

