Bernd Stassen(SK Tongeren) straft twee individuele fouten van Sporting Hasselt genadeloos af: “Een gelijkspel was meer op zijn plaats geweest”

Sporting Hasselt zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. T1 Wim Hayen bleef rustig, na de 2-1 nederlaag in Tongeren. “We starten het seizoen fenomenaal en stonden lange tijd aan de leiding. Ik wil geen excuses aanhalen, maar het uitvallen van onze doelman Lennart Ghijsens, voor de rest van het seizoen, heeft ons punten gekost. Vanavond mocht Wim Vanmarsenille, overgekomen van STVV, zijn debuut maken. Hij straalde vertrouwen uit, maar ging ongelukkig in de fout bij het eerste doelpunt van Bernd Stassen. Met 5 op 21 spreken de resultaten niet in ons voordeel. Ik ben het niet gewoon om te verliezen, maar blijf de groep vertrouwen geven. Dit Sporting Hasselt is een ploeg die het moet hebben van aanvallend voetbal. Heb je vanavond een team gezien zonder vertrouwen? Ik dacht het niet hé. Het grootste stuk van de eerste helft waren wij de betere ploeg en kregen enkele mooie kansen. De redding van de Tongerse doelman Lennert Vandecaetsbeek op de pegel van Rune Lenaerts was subliem. Na de rust komen we op voorsprong. Buitenspel? Ik kon het niet zien. Soit, na de 0-1 laat Ricardo Kessels de reuzekans liggen om de partij te beslissen. Dan kwam Tongeren aandringen en onze twee fouten werden afgestraft door Bernd Stassen. Tja, details maken momenteel het verschil en die zijn niet in ons voordeel. We blijven hard werken en het tij zal weldra keren.”

Bernd Stassen

Feeststemming aan Tongerse zijde en een gelukkige doelpuntenmaker Bernd Stassen. “Of ik nu met mijn twee treffers onze vertrokken spits Elvis Mehanovic kan doen vergeten? Neen hoor. We gaan hem zeker de rest van het seizoen nog missen, maar we blijven in die goede flow. Mijn geluk hing vanavond aan een zijden draadje. Eerst wilde coach Tomas Daumantas mij naar de kant halen toen ik de gelijkmaker had gescoord. In het begin van de tweede helft had ik een minder gevoel. Sporting Hasselt was verdiend op voorsprong gekomen en ik zat niet echt in de wedstrijd. Plots scoorde ik de gelijkmaker. Tikkeltje geluk? Tja, eigenlijk wel, want de tussenkomst van hun doelman was ongelukkig. Na een slechte terugspeelbal kon ik richting doel en ik werkte koelbloedig af. Of ik nu definitief gelanceerd ben? Hopelijk hé. Ik sta nu in de spits en dan is doelpunten maken het hoofddoel hé. Of deze zege verdiend is laat ik in het midden. Je kan er uren over discussiëren. Hasselt kreeg de beste kansen, maar na de gelijkmaker werden wij wel de betere ploeg. In de slotfase knalde Lance Voorjans nog tegen de paal.”

RC Hades

“We zitten in een goede flow en moeten onze ambities bijschaven”, vervolgt Stassen uit Val-Meer. “We mogen ons niet wegsteken. We staan op een knappe derde plaats en moeten absoluut mikken op een eindrondeticket. De kern is ruim. Vanavond kon Nathan Amoah met een invalbeurt zijn debuut vieren. We gaan deze overwinning zeker vieren. De club kreeg met de komst van Sporting Hasselt veel publiek en er kwamen meer dan 100 mensen opdagen voor de eetdag. Een succes. Het voetbal leeft duidelijk weer bij SK Tongeren. Een feestje is op zijn plaats, maar snel moet de focus naar RC Hades. Met 21 op 21 staan de boys van Mirko Licata knap aan de leiding. Opnieuw een leuke topper. We zijn er klaar voor om het Hades moeilijk te maken.”

Benjamin Brants

De ontgoocheling was groot bij spits Benjamin Brants, die zijn Hasselt op voorsprong bracht. “Ik was uiteraard blij met mijn doelpunt, want ik kom, na een moeilijke periode, weer boven water. Ik moest enkele wedstrijden op de bank zitten en dat was een terechte beslissing van onze coach. Gelukkig bleef ik vertrouwen krijgen en als spits leef je van de doelpunten. Vanavond is het natuurlijk een dubbel gevoel. We moeten huiswaarts keren zonder punten. Dit hebben we zeker niet verdiend. Na mijn doelpunt kreeg Kessels een mooie kans om de partij af te maken. Daarna kan Tongeren optimaal profiteren van onze fouten. Het zit allemaal niet mee, maar deze ploeg is niet dood hé. We spelen nog steeds met het nodige vertrouwen.”

Pepingen-Halle

“Het tij zal keren”, gaat Brants uit Munsterbilzen voort. “Woensdag trekken we naar Pepingen-Halle. Een overwinning is noodzakelijk om binnen de top vijf te blijven. Als we op deze manier blijven voetballen zal het geluk ook eens aan onze kant staan. We gaan dan ook naar Pepingen-Halle voor de volle buit.”