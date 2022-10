Bernd Stassen (SK Tongeren): “Ik was extra gemotiveerd en blij met de 2-1 overwinning tegen buur Belisia”

In tweede nationale B waren alle ogen gericht op de Zuid-Limburgse derby tussen SK Tongeren en Belisia SV. Het werd een partij met veel stevige duels en weinig kansen. De Eburonen waren de betere ploeg in de eerste helft, Belisia na de rust. Toch kon het team van T1 Tomas Daumantas de punten in eigen huis houden, na een 2-1 overwinning.

Voor Bernd Stassen een speciale wedstrijd. Hij verlengde vorig seizoen zijn contract bij Belisia met drie jaar, maar werd voor één seizoen uitgeleend aan buur SK Tongeren. Van een vreemde constructie gesproken.

Ik ben gelukkig bij SK Tongeren

“Voor de buitenwereld is het zeker een vreemde situatie”, valt de 21-jarige leerkracht Bernd Stassen met de deur in huis. “Er werden voor aanvang van het nieuwe seizoen twee spitsen bijgevoegd bij Belisia. Mijn speelkansen gingen onmiddellijk zinken en toen SK Tongeren op de proppen kwam was de deal snel in kannen en kruiken. Ik ben zeer gelukkig hier op ‘De Keiberg’ en deze overwinning doet extra deugd.”

“Dat klinkt als een speler met wrokgevoelens? Dat is misschien een zware uitdrukking, maar het gevoel dat ik niet goed genoeg ben voor Belisia overheerst in mijn gedachten”, gaat Stassen uit Val-Meer voort. “Daarom ben ik zo blij dat we konden winnen. Coach Daumantas heeft mij naar het middenveld overgeheveld en als spits was dat even aanpassen. Ik ben altijd een harde werker geweest en deze positie ligt mij wel. Tegen Belisia heb ik een tandje bijgestoken (lacht). Of ik volgend seizoen dan niet definitief naar SK Tongeren wil komen? Als ik daar momenteel op moet antwoorden dan zeg ik zeker ja. Pas op, ik heb zeker geen problemen met de mensen van Belisia. Hier krijg ik gewoon meer waardering en vertrouwen. Het is precies dat ik hier al jaren speel. Op één wedstrijd schorsing na, speelde ik alle wedstrijden en voel mij enorm groeien. Weet je dat ik meer dan 10 km afleg op een wedstrijd. Alleen jammer dat ik nog niet kon scoren voor de Ambiorixzonen in competitieverband. Enkel in de beker heb ik een goaltje meegepikt. Misschien loop ik iets te veel en mis frisheid voor de doelmond.”

Puntendeling meer op zijn plaats

“Terug naar de wedstrijd? Prima. In de eerste helft waren wij de betere ploeg. Al komen we op een gelukkige manier op voorsprong. Deze keer hadden we Dame Fortuna aan onze zijde. Halverwege de eerste helft kon de Bilzerse regisseur Wijnen, speelde een sterke wedstrijd, ei zo na scoren. Onze doelman Vandecaetsbeek had een prima redding in huis. Meteen bij de tegenstoot scoren wij. Een voorzetschot van Mehanovic werd afgeweken en via de paal binnen. Vijf minuten voor de rust hingen de bordjes in evenwicht. Vrije trap Wijnen en Falke Vandecaetsbeek sloeg toe.”

“Het werd een moeilijke tweede helft voor ons. Belisia drong aan, maar gelukkig stonden we ijzersterk in blok. Uiteindelijk hebben we praktisch niks weggegeven. De winning goal kwam er op strafschop. Spailier met een assist naar Mehanovic en die werd gehaakt door Lathouwers. Voorjans trapte beheerst binnen.”

“Een gouden zege, want we sluipen de top vijf binnen. Het is een zware reeks waar iedereen van iedereen kan winnen. Broodnodig om zo snel mogelijk de nodige punten te verzamelen, anders kan je snel in de kelder van de rangschikking terecht komen. Een puntendeling was misschien meer op zijn plaats geweest, maar dat is voetbal. In enkele wedstrijden kregen we dit seizoen ook te weinig. Belangrijk is dat we wilskracht en een uitstekende mentaliteit tonen. De kern is breed genoeg om enkele tegenslagen op te vangen. Ik verwacht dan ook een mooi seizoen voor SK Tongeren", besluit de talentrijke Stassen.