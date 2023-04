Bernd Stassen (SK Tongeren): “Derby bij Belisia Bilzen blijft voor mij een speciale wedstrijd”

Wielrennen U19 De Deen Patrick Frydkjær wint de Ster van Zuid-Lim­burg, Jarno Widar is beste Limburger

De Trixxo Ster van Zuid-Limburg krijgt voor het tweede jaar op rij een Deense winnaar. Patrick Frydkjær won op vrijdag de proloog in Sittard en maakte in de slotrit naar Mopertingen deel uit van een kopgroep van acht renners waarvan de Oost-Vlaming Viktor Soenens de snelste was in de spurt. Jarno Widar probeerde in de maandagrit het verschil te maken, maar kreeg geen medewerking. Hij werd wel beste Limburger in het eindklassement.