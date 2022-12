Bernd Stassen (SK Tongeren): “Blij met mijn eerste en meteen belangrijk doelpunt tegen SK Londerzeel”

“Het sprookje blijft maar duren hé”, genoot de sierlijke Bernd Stassen op zondagvoormiddag bij ons telefoongesprek nog na. “Dit had niemand voor mogelijk gehouden. Jij bent naar Sporting Hasselt tegen Bocholt geweest? Amaai 0-3! Een goede zaak voor ons. We komen tot op twee punten van titelkandidaat Sporting Hasselt en nestelen ons stevig binnen de top vijf. Voor het seizoen waren de ambities van de club om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren en een rustig seizoen te draaien. Gezien de huidige resultaten moeten we die ambities bijschaven. We mogen nu niet gaan zweven, maar ook niet ons wegsteken. Dit SK Tongeren beschikt dit seizoen over een ruimere kern en kan enkele tegenslagen aan. Dat hebben we de voorbije weken bewezen, want het team bleef niet gespaard van schorsingen en blessures.”

Eerste doelpunt voor SK Tongeren

“Ik ben blij met mijn eerste doelpunt voor SK Tongeren”, vervolgt de huurling van Belisia. “Meteen ook een belangrijk doelpunt, want we waren duidelijk baas in het spel en gaven niks weg, maar zonder te scoren kan je uiteraard geen wedstrijden winnen. Eindelijk die eerste treffer? Ja, ik wist dat je dat ging zeggen (lacht). Is ook wel zo. Ik was er enkele keren dichtbij, maar voel mij even goed met een assist hoor. Werken voor het team is de eerste opdracht en als het kan pik ik graag regelmatig mijn doelpuntje mee. Hopelijk is dit doelpunt een bevrijding en kan ik de komende weken nog meer de weg naar de netten vinden.”

RC Hades

“Te beginnen met de komende derby bij RC Hades. Altijd leuke wedstrijden op het scherp van de snee. Zeker met deze weersomstandigheden. Het was tegen SK Londerzeel echt koud hoor. Vooral als je dan moet starten aan die tweede helft (lacht). Het is ook gevaarlijk voor blessures. Even voor mijn doelpunt dacht ik einde wedstrijd, want ik werd neergetrokken en even was mijn schouder uit de kom. Gelukkig bleef het bij een pijnscheut en kon ik even later mijn doelpunt scoren. In Hades zal het bikkelen worden. Beide ploegen zijn sterk op dreef en iedereen wil met een goed gevoel de winterstop instappen. Ik denk dat we op voorhand mogen blij zijn met een gelijkspel, maar uiteraard gaan we trachten om de drie punten mee naar Tongeren te brengen”, besluit de 21-jarige Stassen uit Valmeer.