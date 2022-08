Bernd Hollerbach (STVV): “We waren niet agressief genoeg om dit sterk Anderlecht pijn te kunnen doen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDe ongeslagen reeks van twaalf matchen is doorbroken voor STVV. De Kanaries slikten in de slotfase van de eerste helft twee doelpunten tegen een sterk Anderlecht. Paars-wit kwam in het eerste kwartier van de tweede helft enkele keren goed weg, maar kon bij een snelle tegenprik scoren via de ingevallen Benito Raman (0-3) en de boeken mochten dicht.

T1 Bernd Hollerbach verscheen ontgoocheld op de persconferentie. Collega Felice Mazzu was in zijn nopjes.

“Ik ben fier op mijn jongens”, stelde Mazzu. “We besloten om hoog te spelen en ons positiespel was uitstekend. We wisten op voorhand dat het geen geschenk is om in de Hel van Stayen te komen spelen. Zeker bij deze verschroeiende hitte. Toch gaven we praktisch niks weg en sloegen in de slotfase van de eerste helft via Lior Refaelov en Fabio Silva twee keer toe. Twee prachtige doelpunten. Na de rust kregen we het even lastig, maar bleven koelbloedig in moeilijke omstandigheden. Een kwartier voor tijd snoepte Fabio Silva het leer af van Aboubakary Koita en gaf een heerlijke assist aan Benito Raman, die perfect in het dak van het doel besloot. Een mooie opsteker voor onze uitmatch van donderdag bij Young Boys Bern.”

“We waren niet agressief genoeg om dit sterk Anderlecht pijn te kunnen doen”, concludeerde coach Hollerbach, die koos om te starten met Robert Bauer en Christian Brüls in de basis. “Na tien minuten kregen wij de eerste kans. Van Crombrugge kon een loeier van Koita niet klemmen en in de rebound kon Hayashi niet afwerken. Anderlecht kreeg na de tweede drankpauze een verse portie inspiratie en na een prima vrije trap van Trebel kopte Fabio Silva tegen de paal. De bedoeling was om de kleedkamers op te zoeken met een brilscore, maar in de laatste minuten slikten we twee doelpunten. Na de rust begonnen we scherp. Ik bracht Stan Van Dessel en snel kregen we enkele kansen. Ameen Al-Dakhil kopte in de handen van Van Crombrugge. Toen Benito Raman raak trof was het einde verhaal voor ons.”

Versterking

“Of we niet dringend nood hebben aan versterking? Of Shinji Okazaki een contract zal krijgen? Het is elk seizoen een vervelende periode als alle transfers nog niet zijn afgewerkt. Het bestuur weet dat deze kern zeker versterking kan gebruiken. Vooral in het aanvallend compartiment? Ik denk in elke linie. Vandaag tegen Anderlecht bleek opnieuw dat we het moeilijk hebben in de zone van de waarheid. Mijn mening over Okazaki? Hij bevalt mij uitstekend op training. Het bestuur is op de hoogte van mijn mening. Het is aan de clubleiding om te handelen.”

