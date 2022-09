Bernd Hollerbach gaat opnieuw winnen met STVV in Zulte Waregem: “Onze eerste helft was barslecht”

“We zijn twee keer bijzonder scherp uit de kleedkamers gekomen, en vooral ons openingsdoelpunt in de eerste minuut heeft ons een enorm voordeel opgeleverd in deze wedstrijd”, analyseert de Duitser. “Maar het vervolg van de eerste helft was eigenlijk barslecht van onze kant. We lieten het allemaal een beetje op zijn beloop. Dat had misschien te maken met de vroege rode kaart voor Ramirez, waardoor we in een nog gunstiger positie kwamen. Maar ik was zeker niet tevreden over wat ik zag. Dat heb ik de jongens tijdens de pauze ook duidelijk gemaakt. Als je in een overtalsituatie komt zoals wij, dan kan dat enkel voordeel opleveren als je nog meer gaat lopen en de tegenstander vermoeien. In het vierde kwartier deden mijn jongens dat wel en het resultaat was meteen merkbaar.”