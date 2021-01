Bernd Brughmans opnieuw onder de lat bij Lierse Kempenzonen: “Zonder al te veel druk naar Westerlo”

Lierse (nog steeds de voorlaatste in 1B) gaat zondagavond op bezoek bij de buren van Westerlo (momenteel tweede in de stand). In aanloop naar de Kempense derby tankten de Pallieters wat vertrouwen tegen de beloften van Club Brugge.

“We beseffen dat we tegen een heel jong Club voetbalden, maar winnen geeft hoe dan ook altijd een boost”, vertelt Bernd Brughmans. “Na een reeks nederlagen voor de winterstop was die zege broodnodig. De weg is nog heel lang – we staan op acht punten van een ‘veilige’ plaats – maar we leven toch weer wat op. Match per match gaan we nu onze puntjes proberen te pakken. Dan zien we wel wat het wordt. Op Westerlo spelen we alleszins zonder al te veel druk, want zij zijn promotiekandidaat.”

Nieuwe energie

Brughmans is hoopvol dat Lierse het na Nieuwjaar beter zal gaan doen dan er voor. “De vier jongens die er recent bij kwamen (Tibeau Swinnen, Brent Laes, Jordy Gillekens en Aabbou Jamal, red.) brengen ons duidelijk iets bij. Dat zag ik al op training, in de twee gespeelde oefenmatchen en nu ook tegen Club Brugge. De vier nieuwkomers zijn jonge gasten met kwaliteiten en toch al enige ervaring. Met hen er bij zit er duidelijk meer durf in de ploeg. Ze brachten ons nieuwe energie, iets wat we konden gebruiken na een mentaal zware heenronde.”

Brughmans zelf kwam intussen dus ook weer aan de oppervlakte, na vier matchen bankzitten. “Toen ik mijn plaats verloor aan Jarno De Smet hadden we net 3 op 21 gepakt. Als de trainer op zo’n moment iets wil veranderen, heb je als speler niet veel in de pap te brokken”, beseft Brughmans. “Wat niet wegneemt dat het best frustrerend was. Bij de hervatting kreeg ik dan toch opnieuw mijn kans. De coach vond dat ik me had laten zien op training en zette me terug. Over mijn comeback kan ik tevreden zijn, want we wonnen. Het is alleen een beetje jammer dat ik in de slotminuut tegen Club mijn tweede clean sheet van het seizoen mis liep. De vorige keer dat we de nul hielden, was op de openingsspeeldag in Westerlo. Het zou mooi zijn als we die stunt zondag konden herhalen.”