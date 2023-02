Bernard Peeters zet met KFC Herent ongeslagen reeks verder tegen Melsbroek: “Focus op organisatie legt ons geen windeieren”

Met de 3-1-voorsprong iets voor het uur leek de nieuwe thuiszege toen al in kannen en kruiken, ware het niet dat de bezoekers nog de aansluitingstreffer lukten. “Op zich viel er denk ik weinig op onze overwinning af te dingen, al sloeg de twijfel nog een klein beetje toe in de slotfase”, zag Bernard Peeters, die als centrale verdediger tot twee keer toe beslissend was. “Die twee goals zijn echt wel een unicum voor mij. Bij de eerste slaagde ik er goed in om mijn rechtstreekse tegenstander af te troeven op stilstaande fase. En de tweede was vanop de penaltystip, op zich wel een grappig verhaal. We zijn de laatste tijd namelijk niet zo succesvol als het op het omzetten van strafschoppen aankomt en ik had op training voor te lachen gezegd dat ik er anders wel eentje wilde trappen. Ik heb dat zondag nog eens herhaald, al zat ik dan niet bij de aangeduide penaltynemers. Maar toen de bal dan effectief op de stip belandde, keek iedereen ineens naar mij. Ik voelde de stress wel moet ik zeggen, maar gelukkig miste ik niet (lachje).”

Focus op competitie

En zo zat Herent na een vroege achterstand meteen op rozen. Twee treffers die de weg plaveiden naar een zesde wedstrijd op rij zonder nederlaag. “Neem de bekerzege tegen Veltem erbij en we zitten aan een reeks van zeven matchen”, knipoogt Peeters, die een job als theatertechnieker uitoefent naast het voetbal. “Komende zondag trekken we trouwens naar Rotselaar de halve finales, maar we zien die Beker van Brabant toch nog altijd als een mooie bonus. De focus ligt nadrukkelijk op de competitie, want er is nog altijd niets beslist. Ondertussen staan we er natuurlijk wel al stukken beter voor, maar het is niet dat we de teugels nu al kunnen vieren. Op dit elan willen we ook gewoon graag verder gaan als je merkt dat de resultaten volgen, al spelen we dan niet meer het aantrekkelijke voetbal dat iedereen van ons gewend is. De nadruk ligt nu in de eerste plaats op een strakke organisatie en daar hoort veel lopen, roepen en corrigeren bij. Dat klinkt niet zo sexy en vraagt veel discipline, maar de resultaten spreken voor zich.”