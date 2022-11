Bernard Balcaen (Muide) maakt vier doelpunten tegen Zomergem: “Nog nooit in zo’n ploeg gespeeld”

In derde provinciale A liet Standaard Muide geen spaander heel van Zomergem, afgelopen zomer nog gedegradeerd uit tweede provinciale. De rode lantaarn kreeg een bolwassing van 11-1 aangesmeerd. “We wisten op voorhand dat we zouden winnen”, aldus Bernard Balcaen. “Zij verloren al elke match en vaak met grote cijfers. Ik heb wel heel veel respect voor hun positiviteit en inzet. We begonnen nonchalant en zij kregen twee kansen die tegen de lat gingen, maar al snel werden de waardeverhoudingen duidelijk.”

Mooie combinaties

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Muide er op eigen veld een demonstratie van maakt. “Zomergem noemde ons de best voetballende ploeg. De goals waren ook van een hoge kwaliteit, want we leggen hele mooie combinaties op de grasmat. We zijn echt een thuisploeg. Als we thuis spelen, is het geloof in onszelf zo groot, omdat we zoveel technisch sterke spelers hebben.”

De aanvoerder scoorde zelf vier treffers. “Ik ben normaal niet de man van de goals”, lacht Balcaen. “Door de goeie prestaties van Glenn Deham op rechtsachter ben ik een rij vooruitgeschoven en sta ik nu rechtsvoor. In deze ploeg krijg je dan automatisch kansen, zeker met de aanvoer van spelers als Diego Van Wingen en Ben Nuytinck. Dan moet je gewoon op de juiste plaats staan en de bal binnentikken.”

Topper om naar uit te kijken

“Ik ben gewoon een dienende speler die het van zijn loopvermogen moet hebben, maar zich enorm amuseert in deze ploeg. Dit is zo leuk voetballen. Ik heb nog nooit zo’n ploeg gespeeld. Jammer genoeg moeten we regelmatig spelers missen met blessures of kwaaltjes. Als we voltallig zouden blijven, zijn we de grootste uitdager van Watervliet en Evergem. Dat geloof ik oprecht.”

Als promovendus staat Muide nu knap vijfde en klopte het ook al Watervliet met 4-2. Komend weekend nemen Balcaen en co. het tegen leider Evergem 2020 op. “Die match tegen Evergem leeft wel. We hopen daar onze kwaliteiten te kunnen tonen, zoals we al deden tegen Watervliet. Hun kapitein is de oudere broer van onze coach en onderling kennen veel spelers elkaar van vroeger. Dat is een topper om naar uit te kijken.”