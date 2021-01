Berlaar-Heikant neemt kennis van de beslissing tot stopzetting van de competitie: “Bladzijde omslaan en hopen op beterschap”

“De beslissing van de crisiscel ligt helemaal in de lijn van de verwachtingen”, aldus secretaris Geert Fierens. “Het zou me verbaasd hebben indien er nu een andere beslissing uit de bus zou gekomen zijn. De coronacijfers zijn wat ze zijn, daar kan niemand omheen. De KBVB heeft nog geprobeerd tijd te kopen, maar dat er een beslissing zat aan te komen en dat het doek definitief zou vallen, is voor iedereen duidelijk. Laat ons deze bladzijde nu maar snel omslaan en hopen op beterschap.”



Alle hoop rust nu bij de nieuwe competitie, die hopelijk coronavrij in september kan worden opgestart. “Ja, maar ook dat is een groot vraagteken, hé. We weten niet wat er op ons afkomt, op dit moment is er niets waar we kunnen naar uitkijken. Het is pijnlijk voor alle betrokkenen. Waarmee gaan we ons in tussentijd bezighouden? Trainen kan en mag niet, wedstrijden spelen ook niet, uiteraard. In mei houden we op de Hei jaarlijks een duiveltjestoernooi, maar de kans dat dit kan plaatsvinden, wordt ook met de dag kleiner gezien de huidige evolutie in de scholen. Bovendien kan je ook niets organiseren waaruit je inkomsten kan genereren. Het enige wat wel op tafel kan komen, is het samenstellen van onze kern naar volgend seizoen toe. Er zullen gesprekken aangeknoopt worden. Verder is het bang afwachten en hopen dat corona ons in het najaar een beetje gunstig gezind is. Intussen genieten we van die derde plaats die we in die vier wedstrijden die we toch mochten spelen, hebben gerealiseerd”, eindigt Geert Fierens met een kleine kwinkslag. “We hebben nog nooit zolang op die derde plaats gestaan (lacht)”.