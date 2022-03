Beringen geeft 0-2 voorsprong nog uit handen

Wat een makkelijke klus op het veld van De Kempen leek te worden, is voor Beringen toch uitgedraaid op een avondje dat niet meteen zal genoteerd worden in de annalen van de club. Pas in de tweede helft kreeg KVK vat op het spel en met twee doelpunten in de eerste vijf minuten na de koffie leek Grepi het lot van de thuisploeg al bezegeld te hebben. In plaats van het gaspedaal helemaal in te drukken, liet Beringen de thuisploeg nog in de latch komen en dat leidde in de slotfase tot een voor De Kempen verdiend gelijkspel.