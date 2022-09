Beringen-coach Kurt Van De Paar: “Een nieuwe ploeg, maar het klikt”

Voetbal derde nationale BBeringen opent het nieuwe seizoen met een halve derby tegen de Kempenaars uit Dessel. T1 Kurt Van De Paar bouwde de voorbije weken aan een nieuw team, maar hij heeft veel vertrouwen in zijn mijnjongens. “Een jaar geleden moest ik ook een nieuw verhaal schrijven, maar we staan er nu beter voor. Ja, ik zie meer kwaliteit en meer nog, de mayonaise pakt. Als we meteen bij de les zijn, verwacht ik een interessant seizoen”, vertelt de ex-Anderlechtspeler.

KVK Beringen zette vorig seizoen enkele mooie reeksjes neer, maar toch duurde het tot in de eindfase voor de Beringenaars zeker waren van het behoud. Dat wil Van De Paar liever vermijden. “We hebben vorig seizoen niet meer dan twee keer na elkaar verloren. Dat gaf een bepaalde zekerheid, maar we moesten toch nog stevig aan de bak in de slotfase. Ik wil nu een stap vooruit zetten. De ploeg is versterkt, maar we moeten het goede ritme nog vinden. Als dat lukt, dan zie ik mijn team mooie dingen doen. De voorbereiding heeft me geleerd dat het klikt, hopelijk tonen we dat ook in de competitie.”

Breed middenveld

De KVK-coach verwacht niet dat zijn ploeg zal meedoen voor de prijzen, al weet je natuurlijk nooit. “Pelt, Wezel en Houtvenne zijn voor mij de favorieten. Ik verwacht dat het een spannende competitie wordt. Voor alle ploegen trouwens, want waar Koersel vorig seizoen al snel een vogel voor de kat was, zie ik nu een heel erg breed middenveld. Dat maakt de competitie alleen maar interessanter. Het zal zaak zijn om elke week bij de les te zijn. Mijn eerste ambitie is het behoud veilig stellen en daarna zien we wel.”

Ruime kern

Van De Paar kan voor de opener tegen Dessel alvast een beroep doen op zijn sterkste ploeg. Enkel Cedric Vangeel is er nog niet bij. “Hij is in week vier van zijn blessure en als alles meezit, mag hij volgende week aan de looptrainingen beginnen. Hij zal nog wel een paar weken aan zijn comeback moeten werken. Gelukkig hebben we een brede kern zodat we deze probleempjes kunnen opvangen.” De brede kern betekent ook dat de plaatjes duur zullen zijn, maar dat lijkt vooral een trigger voor de spelers.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B