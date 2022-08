Bergtrui in Ronde van Vlaams-Brabant geeft Aron Van der Beken vertrouwen: “Hopelijk stopt de pech nu”

Wielrennen beloftenDe voorbije maanden heeft Aaron Van der Beken nog niet veel geluk gehad. Tot drie keer toe werd de Horebekenaar het slachtoffer van corona. In de Ronde van Vlaams-Brabant kon hij ritme opdoen. Het leverde hem de bergtrui op. In de aanloop naar het BK focust Van der Beken zich nu op twee koersen in Frankrijk.

De GP Saint-Souplet wordt het volgende doel voor Aaron Van der Beken. “Op het einde van de maand wordt het Belgisch kampioenschap voor beloften in Sint-Lievens-Houtem gereden. Hoewel het een parcours in de buurt van mijn woonplaats is, vrees ik toch dat het net niet selectief genoeg zal zijn voor mij. Uiteraard kijk ik wel uit naar een BK. Vooraf staan er twee Franse rittenwedstrijden op het programma: de GP Saint-Souplet (14/8) en de GP de la ville de Bavay (21/8). Voor het Belgisch kampioenschap is er ook nog de klimkoers in Vresse-sur-Semois. Dat zijn drie pittige koersen die me moeten liggen.”

Vertrouwen

De voorbije dagen heeft Aaron Van der Beken moed kunnen putten in de Ronde van Vlaams-Brabant. Vooraf waren de verwachtingen nochtans niet hoog gespannen. “Het is een seizoen met vallen en opstaan. Drie keer heb ik de fietsintensiteit moeten onderbreken omwille van een coronabesmetting. Een laatste keer gebeurde dat na de Ronde van Aosta (13/7 tot 17/7). Telkens was ik een week buiten strijd. Tussendoor was ik ook nog eens langer out met mycoplasma. Tussendoor vielen de uitslagen wel mee, maar het is niet evident om telkens op te bouwen. Hopelijk stopt de pech nu.”

Bergtrui

Het was dus een beetje verrassend dat Aaron Van der Beken de bergtrui na de Ronde van Vlaams-Brabant mocht meenemen naar huis. “Ik had enkel op maandag en dinsdag getraind. In de tweede etappe kreeg ik de bergtrui in handen. Vermits een goed eindklassement niet meer mogelijk was, heb ik dan alles gezet op de bolletjestrui. Dat lukte. Voor mijn ploeg Lotto-Soudal U23 was er trouwens nog succes. Branko Huys won de witte trui. Jarne Van De paar werd drie keer derde in een rit. Het is jammer dat hij niet één keer de hoogste prijs kon pakken.”

