Berchem stunt bij Belisia (0-2) en pakt broodnodige driepunter: “Dit doet deugd na pech van de laatste weken”

Voetbal tweede nationale BNa vijf wedstrijden zonder zege pakte Berchem Sport zaterdagavond eindelijk nog eens een driepunter. Zij het enigszins onverhoopt, want de Leeuwen deden dat op bezoek bij Belisia, het nummer drie in de stand. Rik De Kuyffer bracht de bezoekers al vroeg op voorsprong en halfweg de tweede helft verdubbelde Neiman de score, meteen goed voor de 0-2-eindstand.

“Dit had niemand voorspeld”, aldus Berchem-aanvaller De Kuyffer. “Of het een verdiende zege was? Op basis van de wedstrijd wel, maar ik denk dat het toch vooral een combinatie van een offday van hun kant en een begenadigde dag bij ons. Het maakte dat Belisia nooit aanspraak kon maken op een punt of meer. De vroege 0-1 maakte alles makkelijker en daarna gingen we, in tegenstelling tot de voorbije weken toen we toch wat sneller achteruit kropen, door op ons elan.”

Bevrijding

“Dan is het alleen jammer dat we de score niet sneller konden opdrijven, maar dat was de verdienste van hun doelman. Die hield enkele gemaakte goals uit z’n doel. De 0-2 een bevrijding? Ja en nee. De voorsprong was geruststellender, maar nadat we de voorbije wedstrijden nog vaak puntenverlies leden in het slot was het nu toch vooral zaak om geconcentreerd te blijven. Achteraf gezien hoefden we ons inderdaad niet echt zorgen te maken, want we kwamen nooit echt onder druk.”

Zes op zes

“Deze overwinning zat er aan te komen en net daarom doet ze heel veel deugd na de pech van de voorbije weken. En ze was ook broodnodig, want ook heel wat andere ploegen onderaan sprokkelden punten. Nu willen wij in eerste instantie bevestigen in de derby tegen City Pirates en een week later ook tegen Turnhout. Als we die wedstrijden kunnen afsluiten met een zes op zes denk ik niet dat we ons nog zorgen moeten maken.”

De openingsgoal was ook voor De Kuyffer zelf een opsteker. Begin november scoorde hij nog zeven keer in drie wedstrijden, waaronder twee hattricks op rij, maar sindsdien zweeg het kanon van de aanvaller. “Na die periode kroop ik vaker in de rol van aangever”, zegt hij. “Maar ik steek niet weg dat die goal ook voor mij deugd deed. Hopelijk ben ik nu, net als de ploeg, vertrokken voor een reeks.”

