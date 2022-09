Berchem Sport werkt twee keer achterstand weg dankzij Miguel Cobos en pakt punt in derby bij City Pirates (2-2): “Maar we verdienden de zege”

Voetbal tweede nationale BCity Pirates is er niet in geslaagd om zijn zegereeks in de onderlinge duels met Berchem Sport voort te zetten. De Merksemnaren kwamen wel twee keer op voorsprong, eerste met een vrije trap van Truyzelaere en na de pauze via Wilms, maar evenveel keer bracht Miguel Cobos de stand in evenwicht. Zo bleef het bij 2-2 na een aangename derby. Maar na de zware nederlaag van vorig weekend tegen Cappellen 0-3, kwam Berchem wel als morele winnaar uit het duel.

“Al waren we na afloop toch vooral ontgoocheld”, zegt Cobos, die door coach Emmerechts als aanvaller werd uitgespeeld. “De eerst helft verliep gelijkopgaand en de twee ploegen kregen ongeveer evenveel kanse, dus die 1-1 was terecht. Maar na de pauze waren wij duidelijk de betere ploeg, kregen we de grootste mogelijkheden, onder andere via mezelf en met een poging van Van Hoof op de paal, maar jammer genoeg viel de derde goal niet. Zo kunnen we wel tevreden zijn met onze reactie op de achterstand, maar eigenlijk verdienden we meer. De vreugde op het veld bij de late 2-2 was groot, maar in de kleedkamer voelde het toch al meer als een gemiste kans.”

Weerbaarheid

“Onze weerbaarheid stip ik wel aan als het belangrijkste om te onthouden na de wedstrijd. Vorige week tegen Cappellen gingen de kopjes naar beneden na de 0-1 en slikten we al snel nog twee goals, maar nu rechtten we de rug en sloegen we zelf snel terug. Jammer dat de efficiëntie niet helemaal aanwezig was om City Pirates helemaal uit te tellen, maar daar kunnen we aan werken. Dit is een prestatie waarmee we verder kunnen.”

Aanvaller

“Mijn twee goals? De coach wilde eens iets nieuws proberen door me in de aanval te positioneren. Zo kreeg ik wel een aantal mogelijkheden, maar het was wennen. Persoonlijk speel ik liever een rijtje lager, omdat ik dan meer voor de verrassing kan zorgen met infiltraties, terwijl ik nu steeds tegen twee centrale verdedigers moest opboksen. Maar goed, ik doe mijn uiterste best voor de groep en met twee goals mag ik uiteindelijk ook niet klagen. Op deze manier wil ik nog een heel seizoen als aanvaller spelen.” (lacht)

City Pirates: Verbist, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem (65' Kromah), Van Hove (65' Toure), Omeruo, Saillart (78' Troosters), Somers, Wilms, Truyzelaere, Ugoh.

Berchem Sport: Truyts, Van Den Driessche, Neiman, Pejcic, Cobos, Van Hoof (80' Amali), Swennen, Coveliers, Beirlant (85' Mariën), Cappan (80' Verstraelen), Luyckx.

Doelpunten: 38' Truyzelaere (1-0), 41' Cobos (1-1), 70' Wilms (2-1, pen.), 85' Cobos (2-2).

Geel: Cappan, Truyzelaere, Toure.

Lees ook: voetbal in tweede nationale B