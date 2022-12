Berchem Sport ontvangt Racing Mechelen voor duel tussen traditieclubs: “Gepast eerbetoon brengen aan onze overleden ‘opperleeuw’ ”

voetbal tweede nationale BEr zijn zo van die wedstrijden die op basis van de affiche al tot de verbeelding spreken en Berchem Sport - Racing Mechelen is daar een van. Dit weekend staan de twee traditieclubs tegenover elkaar op het Rooi met elk hun eigen ambities. Racing Mechelen wil aansluiting houden met de top vijf terwijl Berchem vooral afstand wil nemen van de degradatiezone. Maar zondagmiddag staat de wedstrijd voor de troepen van Nico Van Uytsel toch vooral in het teken van een afscheid.

Een extra, zo niet dé, reden voor ‘de Leeuwen’ om voor de zege te gaan zaterdag is het overlijden van Jef Walravens vorige week. In een mededeling omschreven als ‘de man met de vlag’ en ‘de man die er altijd was en zou zijn’ verloor Berchem Sport met Walravens (85) zaterdagnacht een van zijn trouwste fans. Een herkenbare snor, een vlag van de spionkop en een krachtig “Komaan leeuwen!” zette steevast de toon voor Berchem om de match aan te vatten.

“En het voelt heel vreemd om te beseffen dat die kreet nooit meer op dezelfde manier zal weerklinken”, zegt Berchem-speler en jeugdproduct Light Nwokoro (25). “Jef stond langs de lijn toen ik debuteerde in het eerste elftal als zeventienjarige en zelfs als ballenjongen viel hij me al op. Je herkende hem ook meteen op basis van zijn uiterlijk en zijn vlag. Jef was er ook gewoon altijd en stond steevast vooraan om ons aan te moedigen. Het is een beeld dat op mijn netvlies staat gebrand.”

“Als er dus nog iemand zou zijn die een reden zoekt om alles te geven zondag, dan vindt hij die ongetwijfeld in het eerbetoon aan Jef. We willen onze opperleeuw, want dat was hij écht, gepast eren. Dat betekent dat de tank bij iedereen leeg moet zijn na afloop van de wedstrijd tegen Racing Mechelen en hopelijk levert dat dan ook de drie punten op.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jef Walravens was een icoon aan de zijlijn van Berchem Sport. De 'opperleeuw' werd 85. © Marinella Geerts Photography / RV

Belonen

Want Berchem kan de punten nog steeds goed gebruiken. Na een deugddoende zes op zes enkele weken geleden volgde opnieuw een een op negen en zo moeten de troepen van Nico Van Uytsel toch vooral naar beneden kijken. “En dat terwijl we enkele weken geleden nog hoopten meer ploegen in te halen in onze weg naar boven”, zegt Nwokoro. “De resultaten van de voorbije weken zorgen voor een rotgevoel, want we doen er alles aan om onderaan weg te komen.”

“Maar we moeten positief blijven en ik zie niet in waarom we de komende weken niet opnieuw zes op zes kunnen pakken. Natuurlijk is het programma moeilijk met Racing Mechelen en Londerzeel, maar dat zijn ploegen die graag voetballen en zo hebben wij ze graag. We hoeven ook niet alles in twijfel te trekken. Vorig weekend tegen Hades kwamen we vroeg op achterstand, maar speelden we de hele tweede periode op hun helft op zoek naar de gelijkmaker. Jammer genoeg belette het kader nu al voor de tweede week op rij dat we meer punten pakten. Maar in het algemeen moeten we meer proberen te brengen in de laatste dertig meter. Het is tijd dat we onszelf belonen.”

