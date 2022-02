Berchem Sport-coach Geert Emmerechts gaat over de rooie in bijzijn van jeugdspelers: “Storm in een glas water”

“Hij ging echt als een waanzinnige tekeer in het bijzijn van de kinderen”, laat een van de aanwezige ouders weten. “Onze spelers waren fel aangedaan omdat de trainers naar wie ze fel opkijken, zo werden aangepakt. Dergelijk gedrag kan gewoon niet door de beugel. Iedereen moet de waarden en normen van Berchem Sport uitdragen met respect voor iedereen en dat was in deze ver te zoeken. Een gepaste sanctie? Ik verwacht dat de clubleiding zijn verantwoordelijkheid neemt. Als je niet ingrijpt, verandert er ook niets.”

Storm in glas water

Geert Emmerechts zelf bleef een dag later rustig onder de aantijgingen. “Wat mij betreft, is dit een storm in een glas water”, zegt hij. “Het klopt dat ik me heb kwaad gemaakt, maar dat gevoel was niet gericht naar de jeugdtrainers. Dat de kindjes daarvan getuige waren, was ongelukkig, maar daar ga ik me ook niet speciaal voor excuseren. Ik vermoed dat ze thuis ook al wel eens een boze papa te zien krijgen. Er gebeuren in het dagelijkse leven ergere dingen dan een trainer die zich opwindt.”