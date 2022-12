Berchem ontsnapt aan forfaitnederlaag na lichtpanne en klopt Racing Mechelen met late strafschop (2-1): “Deze is voor Jef”

Net als vorige week kwam Berchem ook tegen RC Mechelen al na drie minuten op achterstand. Een dramatische start na wat een fantastisch eerbetoon was geweest voor de aftrap ter nagedachtenis van Berchem-superfan Jef Walravens die vorige week overleed. Maar de thuisploeg reageerde en kwam kort voor het uur op gelijke hoogte na een goal van Noah Neiman, al was er twijfel of de bal daarbij over lijn was. Een lichtpanne leek daarna nog roet in het eten te gooien, maar de wedstrijd kon op het nippertje worden hervat en in het slot hield Berchem de punten nog thuis.

“Deze is voor Jef”, zegt Neiman. “De wedstrijd was in meerdere opzichten belangrijk, maar we waren er toch vooral op gebrand om de punten pakken ter ere van Jef. Voor hem hebben we dat stapje extra gezet. Dat die snelle tegengoal een verrassing was na dat mooie eerbetoon voor de match? Ik weet niet of er echt een gebrek aan scherpte aan de basis lag. Eigenlijk heb ik het raden naar de oorzaak. Maar vorige week overkwam het ons ook al dus het is wel zaak om ervoor te zorgen dat het niet nog eens voorvalt. Het belangrijkste nu was onze reactie. Die was heel goed. We hebben gevochten als leeuwen en dat deden we dit seizoen tot dusver misschien nog te weinig. Dat heeft er volgens mij mee toe geleid dat het geluk aan onze kant zat.”

Bal over de lijn

“Mijn gelijkmaker? Ik denk wel dat de bal over de lijn was, maar het scheelde niet veel. Ik begrijp dus wel dat ze in Mechelen ontevreden zijn. De lichtpanne was pas een echt drama. Toen waren we er echt niet gerust meer in. We hadden het gevoel dat we de betere ploeg waren en plots leken we af te stevenen op een forfaitnederlaag. Belachelijk trouwens om de match in deze omstandigheden te staken. Er was nog meer dan voldoende licht. Wij moeten het op andere terreinen ‘s avonds vaak met minder stellen. Gelukkig kreeg iemand de lichtmast op de valreep toch opnieuw aan de praat. Die persoon willen we dus nog eens extra bedanken.” (lacht)

Duidelijke strafschop

“Na de hervatting gingen we door op ons elan en kregen we nog loon naar werken met die penalty. Twijfelachtig volgens het Racing-kamp? Daar was geen twijfel mogelijk. Ongelukkig was het misschien wel. ik denk niet dat hun speler opzettelijk de fout maakte. Maar Driss (Amali red.) wordt duidelijk aangelopen en ze haken in elkaar. Dan is een strafschop de enige juiste beslissing.”

“Met deze zege doen we nu een hele goede zaak en hopelijk kunnen we die lijn doortrekken tegen Londerzeel volgende week. Mits een nieuwe overwinning vinden we helemaal aansluiting met de middenmoot en zo kunnen we met een goed gevoel de winterstop in. Vandaag was de zege voor Jef, laten we hem vanaf nu altijd met ons meedragen als motivatie.”

Berchem Sport - Racing Mechelen 2-1

Berchem: Verdruye, Van Den Driessche, Neiman, Verstraelen (46' Amali), Cobos, Swennen, Coveliers (70' Cappan), Pejcic, Beirlant, Nwokoro, Lambrechts (86' Mariën).

RC Mechelen: Goossens, De Paepe, Hmouda, Heyvaert (88' Guldix), Weuts, Kerckhofs, Spaenhoven, Ventôse (27' Knollenburg), Carrez, Akarom, Mrani (70' Harrou).

Doelpunten: 3' Weuts (0-1), 56' Neiman (1-1), 82' Cobos (2-1).

Geel: De Paepe, Kerckhofs, Mrani, Nwokoro, Goossens.

Rood: 81' Spaenhoven (M, 2x geel).