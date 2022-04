Bente Deckers: “Deze derde plaats geeft het volleybalseizoen nog een welverdiende glans”

Bijleren in een andere context

De aanvalster speelde eigenlijk een afscheidsmatch voor de club uit Beveren. Zij verhuist volgend seizoen naar VC Oudegem. “Daar kan ik mijn studies orthopedagogie - met afstandsonderwijs - vanuit Gent verder afmaken”, laat de Limburgse weten. “En het is uiteraard de bedoeling om bij de huidige bekerwinnaars nog meer bij te leren. In een nieuwe omgeving, een verschillende benadering en in een andere context. Ik was drie jaar bij Asterix Avo. Ik heb mooie successen meegemaakt. De bekerwinst in het Antwerpse sportpaleis was altijd een droom. Het blijft tot nu toe mijn beste herinnering bij deze prachtige club.”

“Het was een moeilijk seizoen”, blikt Bente Deckers even terug. “Dat we uiteindelijk op de derde plaats kunnen eindigen is - achteraf bekeken - een straffe prestatie. Vooral onze remonte in de tweede helft van het seizoen heeft dit volleybaljaar de welverdiende glans gegeven. We zijn sterk teruggekomen en daardoor mogen we fier zijn op die fraaie ereplaats.” Bente Deckers is niet uitgenodigd voor de zomercampagne van de nationale ploeg en duikt vanaf nu het zand in. “Ik heb altijd ontzettend graag beachvolleybal gespeeld”, lacht de 20-jarige aanvalster. “Ik zal met Justine D’Hondt deelnemen aan het Belgian Beachvolley Championship.”