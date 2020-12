Bente Deckers blikt vooruit op laatste match van 2020 van Asterix Avo: “Tchalou niet onderschatten”

“Nu moeten we naar Tchalou. Die opdracht wordt zeker niet onderschat”, gaat Deckers voort. “De Waalse ploeg bracht Gent en Oudegem regelmatig in de problemen in vorige ontmoetingen. We zullen opnieuw een sterke prestatie moeten neerzetten om in die kleine zaal te kunnen winnen. In welke opstelling dat zal gebeuren, weten we nog niet. We moeten ons toch iedere training bewijzen. Veel verschil maakt het niet tijdens de voorbereiding op die confrontatie.”

Progressie

“We hebben er intussen een lange periode opzitten, vergeet niet dat we al van augustus aan de slag zijn”, pikt trainer-coach Kris Vansnick in. “Wij maakten intussen behoorlijk veel progressie, maar Tchalou is er ook sterk op vooruitgegaan. Zij hebben een aantal volleybalsters in de rangen met een heel krachtige aanval en een uitstekende jumpservice. De intensiteit zal even hoog moeten zijn als tijdens onze clash van vorig weekend tegen Oudegem. Ik herinner me trouwens de laatste set van de openingswedstrijd tegen Tchalou en dat is toch al meer dan twee maanden geleden. Toen kregen we al een stevige verwittiging. We moeten de Waalse ploeg op haar waarde inschatten. Hun kwaliteiten zijn niet gering.”