Bente Daniëls (VC Oudegem): “We hebben ons niveau opgetrokken, maar toch kunnen we beter”

Volleybal Liga AVC Oudegem verloor donderdag ook de terugwedstrijd in de 1/16de finales van de CEV Cup. De Dendermondse volleybalploeg hinkte op twee gedachten na het Europees duel tegen Socuellamos. Enerzijds opgetogen omdat de prestatie duidelijk beter was dan een week geleden in Spanje. Anderzijds ontgoocheld omdat er toch meer in zat dan de uiteindelijke 2-3-uitslag.

De test in hun nieuwe thuishaven, de mooie sporthal van Sint-Gillis Dendermonde, was alvast positief. “Toch kunnen we beter”, bekent Bente Daniëls, zonder meer de beste speelster van de ploeg uit Oudegem. “We hebben ons niveau opgetrokken en de weerbaarheid was op bepaalde momenten erg groot. Toch voelden we aan dat we te veel aarzelden. Er waren wat twijfelmomentjes, misschien hadden we nog iets meer killersmentaliteit mogen tonen. Waarschijnlijk speelde de vermoeidheid ook een rol.”

Ligacompetitie

Het team van Oudegem kan zich vanaf nu helemaal concentreren op de Belgische competitie. “Eerst een weekje rust”, zucht de middenspeelster van Oudegem. “Want onze eerste krachtmeting in januari is onmiddellijk een duel tegen Charleroi. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik aan de leiding sta van de Ligacompetitie. Natuurlijk zorgt dat voor een flinke dosis trots. Maar we moeten nog confrontaties aangaan met de andere topploegen van de reeks. De fierheid en de leidersplaats willen we zo lang mogelijk vasthouden.”

“Met onze aanvallen konden we wedijveren met de Spaanse tegenstander”, komt coach Fien Callens nog eventjes terug op het Europees avontuur. “Maar in opslag hebben we te veel fouten gemaakt. In de beslissende fasen maakten wij de punten voor de tegenpartij. Dat zijn groeipijnen waar we door moeten, om progressie te maken op nationaal en internationaal niveau. Socuellamos kan het spel helemaal omgooien en andere accenten toepassen. In de heenmatch deden ze ons pijn met hun hoekaanvalsters. Nu lag hun concept meer in het midden. Dat is het efficiënt volleybal waarnaar wij nog moeten evolueren.”

“Wat mij betreft is de geplande verhuis bij de start volgend seizoen 2023-2024 een schot in de roos”, besluit Fien Callens. “Volleyballen in een ruime sporthal is de volgende stap in het groeiproces van de club. Zo’n accommodatie is noodzakelijk in het modern volleybal. Wij moeten er maar voor zorgen dat er iets moois uit voortvloeit.”

