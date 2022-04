Bente Daniëls (VC Oudegem): “Ons uitstekend volleybalseizoen bekrachtigen met een derde plaats”

Uitschakeling tegen VDK Gent is verteerd

“De laatste wedstrijd tegen VDK Gent heeft geen sporen nagelaten. De pauze kwam er op het juiste moment”, beweert Bente Daniëls. “De eerste dagen na die eliminatiematch pikte het wel dat we die allerlaatste, beslissende set - en de finale van de play-offs - op het nippertje gemist hebben. We hadden tenslotte in die eindfase een mooi voorsprong opgebouwd. Maar achteraf bekeken zijn we de enige ploeg die tweemaal van Gent kon winnen, in die laatste match zelfs met 3-0. Dan kwamen er die enkele pijnlijke momenten tijdens de golden set. Dat is verteerd, dat is achter de rug, ook al had ik het er een paar dagen moeilijk mee. Maar tegelijkertijd groeide het besef. We hebben een uitstekend seizoen achter de rug. Met uiteraard de finale van de Belgische beker als hoogtepunt. Nu kunnen we dat nog bekrachtigen met een bronzen plak. Het team dat de grootste vechtlust toont, zal de derde plaats veroveren. De gedrevenheid van onze ploeg is gekend. De motivatie is groot.”