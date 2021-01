Bente Daniëls droomt met VC Oudegem van de bekerfinale in de Lotto Arena

Niettegenstaande de riante uitgangspositie blijft Bente Daniëls heel voorzichtig met haar voorspellingen.

“Ik durf echt niet over de gemakkelijkste opdracht van de vier halvefinalisten spreken”, orakelt de 24-jarige volleybalster. “We weten natuurlijk dat we reeds drie keer konden zegevieren tegen Tchalou. Twee keer voor de competitie en ook tijdens de eerste bekerwedstrijd was het 3-0. Maar we beseffen tegelijkertijd dat de Waalse ploeg er alles zal aan doen om in hun eigen sporthal te winnen. Voor hen is het alles of niets.”

“Gaan ze het anders aanpakken tegenover onze vorige ontmoetingen? Gaan ze alternatieve accenten leggen tijdens deze tweede bekermatch?”, waarschuwt Bente Daniëls. “We moeten alert blijven en meteen anticiperen op eventuele tactische aanpassingen van onze tegenstrevers. We zijn op onze hoede: het blijft nog altijd mogelijk dat het een verraderlijk duel wordt.”

Eigen niveau behouden

“Ik moet tegelijkertijd niet flauw doen”, weet de volleybalster uit Willebroek. “Wanneer we ons normaal volleybal kunnen brengen, dan is ons basisniveau toch wel beter. Indien Tchalou dan toch de eerste set zou winnen - met dat scenario moeten we echt rekening houden - mogen we vooral niet panikeren. Rustig blijven en ons eigen niveau behouden. We moeten gewoon twee sets winnen om ons te plaatsen voor de felbegeerde bekerfinale. Daar is onze volledige focus op gericht. Ik ga hier niet verkondigen dat we vlotjes gaan winnen. We moeten ervoor spelen, want Tchalou heeft veel kwaliteiten.”

Droom

“Ik was regelmatig toeschouwer tijdens vele bekerfinales. Dat was stilletjes genieten. We dromen allemaal van de Lotto Arena. Binnen drie weken willen we in de finale staan. We gaan er alles aan doen om ons doel zo snel mogelijk te bereiken. Wie onze tegenstrever wordt, is nu eventjes niet belangrijk. We concentreren ons voluit op Tchalou.”

