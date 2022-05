Bente Daniëls: “Beachvolleybal is gewoon een erg leuk spelletje met steeds een aangename sfeer”

Bente Daniëls heeft net een knap volleybaljaar achter de rug met VC Oudegem. “Na een druk seizoen kijk ik toch uit naar de zomercompetitie samen met Lana Mees”, vertelt de middenspeelster van de bekerwinnaars. “Wij spelen al jaren samen, het is gewoon een leuk spelletje. Wellicht is dat de reden waarom zo veel volleybalsters - met alle respect, op iets oudere leeftijd - nog steeds inschrijven voor het beachvolleybal. Kim Liekens, Ewa Piatkowska, Annelies Vandenabeele en nog andere speelsters met veel ervaring doen volgend jaar opnieuw mee. Het is te plezant, op en naast het terrein.”

30 inschrijvingen, 24 teams toegelaten

“De overstap van de zaal naar het zand moet nog verwerkt worden”, bevestigt Bente Daniëls.

“Mijn beachpartner Lana Mees was tot vorige week actief in het indoorvolleybal. Dus het begint te dringen. Deze week trainen we drie keer en we doen mee aan het oefentoernooi van Oud-Turnhout achter sportpark ‘De Hoogt’ waar de ‘Lions Beach Club’ wordt geopend. Lekker intensief, zodat we een inhaalbeweging kunnen maken. Gelukkig zijn we rechtstreeks geplaatst voor de wedstrijden op zondag tijdens het eerste toernooi van het BK in Haacht. Zo kunnen we van een dagje recuperatie genieten.”